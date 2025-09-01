Asociación Civil “Sociedad Yoga Sendero de la Bienaventuranza, Nro.

Legajo 13.583”



Asamblea de socios Autoconvocados para normalizar la institución.



Atento la situación de irregularidad en que ha venido funcionando la

Institución y de carecer en la actualidad de autoridades vigentes

legalmente constituidas, en el marco del expediente EXP-240354/24 -

46, fiscalizado por la Dirección Provincial de Personas Jurídicas, se

convoca a asamblea de socios autoconvocados a realizarse el 30 de

Septiembre a las 18 hs, con segunda llamada a las 19 hs, en la sede

social, en Peredo 1390, Municipio de Ituzaingó, a los fines de tratar

el siguiente orden del día: i) Motivos de la convocatoria; ii)

consideración de la aprobación del inicio del procedimiento de

normalización por ante la D.P.P.J; iii) Elección de una comisión

normalizadora de 3 socios por un plazo de 6 meses.”

Artículo Relacionado El Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial Nº 6 del Departamento Judicial de Morón, en los autos caratulados "LUCERO CINTIA VANESA C/ SOCIEDAD SUPERVIELLE Y COMPAÑÍA S/ POSESION VEINTEAÑAL" (Expte. Nº 46985), cita y emplaza por diez días a la demandada - SOCIEDAD SUPERVIELLE Y COMPAÑIA - y/o a quienes se consideren con derecho al dominio del bien inmueble sito en la calle Soriano 1186, entre General José Artigas y Venancio Flores, de la Ciudad de Ituzaingó, Provincia de Buenos Aires; cuya nomenclatura catastral resulta ser: Circunscripción: V, Sección: D, Manzana: 339, Parcela: 11, dominio inscripto bajo el Folio Nº 103 del año 1929. Ello, bajo apercibimiento de nombrar un Defensor de Pobres y Ausentes para que los represente (arts. 145, 341 y 681 del CPCC.). Morón, . de julio de 2025 Publíquese por dos días en el Diario "LA CIUDAD". Morón, . de julio de 2025