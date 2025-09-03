3 de sep. de 2025
Edictos Judiciales

EDICTO

ASOCIACION PILOTOS TURISMO DE CARRETERA BONAERENSE

POR TRES DIAS: Se Convoca a Asamblea de socios Auto convocados para normalizar la institución. Se convoca para el día 30 de Septiembre de 2025, en la Sede legal sita en Pringles 2066 - Ituzaingo; a las 21 horas en Primera Convocatoria, y 22 horas en segunda convocatoria, a todos aquellos socios que puedan acreditar dicha calidad;  por el período comprendido desde la fundación de la entidad hasta el año 2010; Atento la situación  de irregularidad en que ha venido funcionando la Institución y de carecer en la actualidad de autoridades vigentes legalmente constituidas, en el marco del Expediente: 21.209-286421; Legajo N° 11/28784; fiscalizado por la Dirección Provincial de Personas Jurídicas, a los fines de tratar el siguiente orden del día:

I) Motivos de la convocatoria; II) Consideración de la aprobación del inicio del procedimiento de normalización por ante la D.P.P.J; III) Elección de  una comisión normalizara de 3 socios por  un plazo de 6 meses.”

