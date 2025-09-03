EDICTO
Diario La Ciudad
ASOCIACION PILOTOS TURISMO DE CARRETERA BONAERENSE
POR TRES DIAS: Se Convoca a Asamblea de socios Auto convocados para normalizar la institución. Se convoca para el día 30 de Septiembre de 2025, en la Sede legal sita en Pringles 2066 - Ituzaingo; a las 21 horas en Primera Convocatoria, y 22 horas en segunda convocatoria, a todos aquellos socios que puedan acreditar dicha calidad; por el período comprendido desde la fundación de la entidad hasta el año 2010; Atento la situación de irregularidad en que ha venido funcionando la Institución y de carecer en la actualidad de autoridades vigentes legalmente constituidas, en el marco del Expediente: 21.209-286421; Legajo N° 11/28784; fiscalizado por la Dirección Provincial de Personas Jurídicas, a los fines de tratar el siguiente orden del día:
I) Motivos de la convocatoria; II) Consideración de la aprobación del inicio del procedimiento de normalización por ante la D.P.P.J; III) Elección de una comisión normalizara de 3 socios por un plazo de 6 meses.”
Asociación Civil “Sociedad Yoga Sendero de la Bienaventuranza, Nro.
Legajo 13.583”
Asamblea de socios Autoconvocados para normalizar la institución.
Atento la situación de irregularidad en que ha venido funcionando la
Institución y de carecer en la actualidad de autoridades vigentes
legalmente constituidas, en el marco del expediente EXP-240354/24 -
46, fiscalizado por la Dirección Provincial de Personas Jurídicas, se
convoca a asamblea de socios autoconvocados a realizarse el 30 de
Septiembre a las 18 hs, con segunda llamada a las 19 hs, en la sede
social, en Peredo 1390, Municipio de Ituzaingó, a los fines de tratar
el siguiente orden del día: i) Motivos de la convocatoria; ii)
consideración de la aprobación del inicio del procedimiento de
normalización por ante la D.P.P.J; iii) Elección de una comisión
normalizadora de 3 socios por un plazo de 6 meses.”