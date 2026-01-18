Asociación Civil “Sociedad Yoga Sendero de la Bienaventuranza, Nro. Legajo 13.583”



La comisión Normalizadora de la institución, en el marco del expediente de normalización Nro. EXP-240354/24 - 46, fiscalizado por la Dirección Provincial de Personas Jurídicas, convoca a todas las personas socias de la institución a reempadronarse en todos los días de la semana -lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábados y domingos-, a partir del 22 de Enero hasta el 21 de Febrero inclusive, en el horarios de 10 a 21 hs, en la sede social de la entidad ubicada en la calle Peredo 1390, Municipio de Ituzaingó, todo ello con motivo de conformar nuevo registro de socios y posterior padrón que sirva de sustento a la asamblea de asociados que próximamente será convocada para tratar la regularización de la institución y designar nuevas autoridades.”

Atento la situación de irregularidad en que ha venido funcionando la

Institución y de carecer en la actualidad de autoridades vigentes

legalmente constituidas, en el marco del expediente EXP-240354/24 -

46, fiscalizado por la Dirección Provincial de Personas Jurídicas, se

convoca a asamblea de socios autoconvocados a realizarse el 30 de

Septiembre a las 18 hs, con segunda llamada a las 19 hs, en la sede

social, en Peredo 1390, Municipio de Ituzaingó, a los fines de tratar

el siguiente orden del día: i) Motivos de la convocatoria; ii)

consideración de la aprobación del inicio del procedimiento de

normalización por ante la D.P.P.J; iii) Elección de una comisión

normalizadora de 3 socios por un plazo de 6 meses."