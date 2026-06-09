Edicto Judicial

El Juzgado Federal Nº 1 de Paraná, Provincia de Entre Ríos, a cargo del Dr. Leandro Damián Ríos, Secretaría Electoral – Distrito Entre Ríos, a cargo del Dr. Gustavo C. Zonis, comunica que en los autos caratulados: “ZUFAROVA, ZHANNA s/NACIONALIDAD Y CIUDADANÍA – SOLICITUD DE CARTA DE CIUDADANÍA”, Expte. N° CNE 4693/2026, en los cuales la peticionante Zhanna Zufarova, de nacionalidad rusa, Pasaporte N° 766582959, nacida en fecha 27/01/1997 en Ust-Kachka, Perm, Rusia, sexo femenino, empleada, atención al cliente, soltera, hija de Renat Zufarov y de Marianna Vishniakova, con domicilio en calle Rosario del Tala Nro. 700, Depto. 1 B, Paraná, Pcia. de Entre Ríos, quien manifiesta haber ingresado al país en fecha 05/03/2024, por vía aérea, y en razón de haber solicitado la Ciudadanía Argentina por Naturalización, de conformidad con lo dispuesto por la Ley Nacional Nº 346, normas concordantes y reglamentarias.

Publíquese por dos veces, en el lapso de 15 días, a fin de que cualquier persona haga llegar, al Ministerio Público, razones que obstaren a la concesión del beneficio.

Paraná, 08 de junio de 2026.

Narubi E. Godoy Peremateu Prosecretaria Electoral Nacional

Artículo Relacionado El Juzgado Civil y Comercial Nº 2 del Departamento Judicial de Morón, en Expte. N°MO-40716-2021, Cita y emplaza a herederos de DOZO SANTIAGO FELIX ANTONIO y/o todos aquellos que se consideren con derechos sobre el inmueble ubicado en la localidad de Castelar, Pdo. de Morón, Pcia. de Bs.As.; con frente a la calle Prudan 943, entre Zeballos y Pasteur; designado con el número 41 de la manzana 7, Circunscripción: II - Sección: B - Manzana: 99 - Parcela 16; Partida Inmobiliaria: (101) 45033; Partida Municipal: (101) 45033; Matrícula: 112815, para que dentro de los DIEZ DIAS de la última publicación comparezcan a tomar en el proceso la intervención que les corresponda, bajo apercibimiento de designársele Defensor Oficial para que lo represente (art. 681 del Código Procesal).- Morón, 29 de Abril de 2026.- Publíquense por dos (2) día en el Diario "LA CIUDAD DIARIO" de la localidad de Morón. Edicto Judicial El Juzgado Civil y Comercial Nº 2 del Departamento Judicial de Morón, en Expte. N°MO-40716-2021, Cita y emplaza a herederos de DOZO SANTIAGO FELIX ANTONIO y/o todos aquellos que se consideren con derechos sobre el inmueble ubicado en la localidad de Castelar, Pdo. de Morón, Pcia. de Bs.