Educación para todos y todas: La propuesta de la Universidad de Adultos Mayores de Morón

"He disfrutado muchísimo en el taller de escritura avanzado. A los 68 años, pude cumplir mi sueño. ¡Maravilloso!". Ese es uno de los tantos mensajes que recibió la Universidad de Adultos Mayores de Morón (UAM), de parte de una de las egresadas de la institución.





Esta semana, el espacio educativo del Municipio de Morón cumplió 21 años en el distrito e informó que las inscripciones para el próximo ciclo lectivo comenzarán en febrero.





Con distintas sedes ubicadas en Castelar, Morón, Haedo, El Palomar y Castelar Sur, la Universidad de Adultos Mayores de Morón tiene como objetivo garantizar el derecho a la educación durante toda la vida.





Para cumplir ese objetivo, la institución moronense busca generar espacios donde las personas adultas y adultas mayores del distrito puedan potenciar sus capacidades, expresar sus inquietudes y encontrarse con la comunidad.





Según informaron desde el Municipio de Morón, la UAM funciona de manera descentralizada en el territorio, ofreciendo sus servicios en Centros de Jubiladas/as y Clubes. Además, articula con instituciones culturales como el Museo de Morón, el Teatro Municipal - Gregorio de Laferrere, la Casa Malvinas, el Instituto Archivo Histórico Municipal y la Huerta Agroecológica.





Asimismo, los y las estudiantes de la Universidad de Adultos Mayores de Morón conforman la Cooperadora de Adultos Mayores, un espacio de organización que impulsa actividades recreativas, como salidas a teatros, museos, paseos urbanos y celebraciones.





Una oportunidad para seguir aprendiendo

Dentro de las propuestas educativas que tiene la Universidad de Adultos Mayores de Morón, se destacan los talleres y cursos de Humanidades, que comprenden: idiomas (inglés, francés y portugués), informática y prevención de ciberestafas, escritura y lectura creativa, historia local y americana, psicología, filosofía, radio, huerta y yoga.





Además, la UAM ofrece cursos y talleres de Arte y Expresión, contemplando: pintura, tapiz, canto popular, expresión corporal, folclore y coro institucional.





Todas las propuestas educativas de la Universidad de Adultos Mayores de Morón son totalmente gratuitas y destinadas a personas mayores de 60 años. La inscripción para cualquiera de los cursos y talleres comienza en febrero del 2026.