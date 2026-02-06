El carnaval llega a Villa Udaondo de la mano de "Los Amantes del Arrabal"

Llegó febrero y el espíritu del carnaval ya se empieza a sentir en las calles de zona oeste. Es así como este fin de semana, la localidad de Villa Udaondo se convertirá en el epicentro de un festejo organizado por una de las murgas más convocantes del barrio: "Los Amantes del Arrabal".



La cita, para que lo tengan en cuenta vecinos y vecinas, será este sábado 7 y domingo 8 de febrero. Las jornadas comenzarán a partir de las 18:00hs y el punto de encuentro, una vez más, será la Plaza del Lazo (Del Lazo, entre Las Caronas y 10 de Noviembre).





Desde la organización invitan a toda la comunidad a disfrutar de la magia del carnaval, prometiendo dos noches inolvidables donde el bombo, el platillo, los trajes coloridos y el baile serán los protagonistas. Esta será una oportunidad ideal para que las familias del barrio se acerquen con sus reposeras y el equipo de mate para compartir de estos pedacitos de carnaval.

Un desfile de agrupaciones murgueras y bien bonaerenses





El evento no solo contará con la presencia de los anfitriones, sino que funcionará como un punto de encuentro para murgas de distintos puntos del conurbano. De esta manera, la Plaza Del Lazo funcionará como un escenario abierto que recibirá a agrupaciones de Hurlingham, Merlo, José C. Paz, Campana y de otros distritos.



La grilla oficial ya está confirmada y fue publicada en las redes oficiales de los organizadores. Esta misma se encuentra organizada -tanto para el sábado 7 como para el domingo 8 de febrero- de la siguiente manera:





Sábado 7 de febrero





Los Pirados del Oeste.

Los Descarrilados de Parque Avellaneda.

Murga Carumbé de Campana.

Los Caprichosos de Los Molinos.

Los que Faltaban de Hurlingham.

Es importante destacar que, como broche de oro para esta jornada, la fiesta terminará con baile. El cierre musical en vivo estará a cargo del grupo de cumbia La Sanata, para que nadie se quede sin mover los pies.





Domingo 8 de febrero



