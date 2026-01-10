El carnaval se despierta en los barrios de Ituzaingó: Arranca hoy el ciclo "Corazón de Barrio"

Mientras los grandes corsos centrales se preparan para febrero, Ituzaingó decidió no esperar. La Dirección de Cultura del municipio pone primera este sábado con "Corazón de Barrio", una iniciativa que busca descentralizar los festejos y llevar el ritmo de la murga directamente a la puerta de los vecinos.



La propuesta es clara: recuperar la mística del carnaval callejero, ese que se vive con la reposera en la vereda y el pomo de espuma en la mano. Para esta edición inaugural, la fiesta se desdobla en dos puntos estratégicos del distrito, permitiendo que tanto los vecinos de Villa Udaondo como los de Barrio El Pilar tengan una opción cercana y gratuita.



A continuación, la ficha técnica para no perderse nada de la jornada de hoy:

La fiesta en Villa Udaondo





📍 OPCIÓN 1:

Los vecinos del norte del distrito recibirán a una de las agrupaciones con más fuerza local. Se espera corte de calle y ambiente familiar.





Actividad: Presentación de la Murga "Los Pirados del Oeste" .

Presentación de la Murga . 📅 Fecha: Sábado 10 de enero.

Sábado 10 de enero. ⏰ Hora: Desde las 19:30 hs (Se recomienda llegar temprano para ubicar lugar).

Desde las 19:30 hs (Se recomienda llegar temprano para ubicar lugar). 📌 Ubicación Exacta: Alsina 4349 (Villa Udaondo).

(Villa Udaondo). 💲 Entrada: Libre y gratuita.

📍 OPCIÓN 2: Ritmo en La plazita Del lazoBarrio E

Esta opción promete una fistaser con otra agrupación histórica que presentará sus nuevos trajes y canciones de protesta y alegría para este 2026.





Actividad: Presentación de la Murga "Los Amantes del Arrabal" .

Presentación de la Murga . 📅 Fecha: Sábado 10 de enero.

Sábado 10 de enero. ⏰ Hora: Desde las 19:30 hs.

Desde las 19:30 hs. 📌 Ubicación Exacta: Intersección de las calles Del Lazo y De las Caronas .

Intersección de las calles . 💲 Entrada: Libre y gratuita.

📝 Lo que tenés que saber antes de ir

El ciclo "Corazón de Barrio" no es solo un show; funciona como un ensayo abierto y participativo. Se recomienda a los vecinos llevar reposera y repelente, ya que son actividades 100% al aire libre.



Este programa continuará durante todos los sábados de enero, rotando por diferentes plazas y esquinas de Ituzaingó, preparando el terreno para lo que será el Carnaval Central.