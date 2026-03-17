El domingo 22 y el lunes 23, los trenes no llegarán a Once

Trenes Argentinos comunicó hoy que por obras de señalamiento, el ramal Once-Moreno de la línea Sarmiento prestará servicio limitado entre Flores y Moreno, el domingo 22 -todo el día- y el lunes 23 de marzo -hasta las 18-. Los trabajos corresponden a la renovación integral de señalamiento y se desarrollan en el marco de la Emergencia Ferroviaria, decretada por el Gobierno Nacional.



Las tareas consisten en el recambio del aparato de vía número 10 de la estación Caballito, que forma parte de la obra de renovación del sistema de señales que lleva adelante Trenes Argentinos Infraestructura y que tiene por objetivo incrementar los índices de seguridad operacional.



Por la característica de la obra será necesario interrumpir el suministro eléctrico en las vías generales, lo que imposibilita la llegada de formaciones a la terminal porteña de Once.



Las tareas podrían suspenderse si las condiciones climáticas son desfavorables. Por ello, los pasajeros podrán consultar





en https://www.argentina.gob.ar/modificaciones-en-el-servicio-y-novedades o en la APP de Trenes Argentinos.