El espíritu navideño llega al Barrio Procrear con feria y Foodtrucks

Ituzaingó se prepara para vivir un fin de semana a puro movimiento y celebración. Bajo el sello de “Lupita", los días 19, 20 y 21 de diciembre, el emblemático Barrio Procrear se transformará en el epicentro de la movida cultural y gastronómica del distrito, ofreciendo una propuesta integral para que las familias del Oeste comiencen a despedir el año con todo.





La cita propone tres jornadas cargadas de actividades que combinan el impulso a la economía local con el entretenimiento de calidad. Desde la organización confirmaron que el evento contará con una amplia feria de emprendedores, ideal para quienes buscan regalos navideños originales, de autor y con identidad local, escapando a las clásicas aglomeraciones de los centros comerciales.





El patio gastronómico será, sin dudas, uno de los grandes imanes de la convocatoria. Con una selección de foodtrucks que ofrecerán desde clásicos de la parrilla hasta opciones gourmet, el evento busca consolidarse como un espacio de encuentro donde la comida y la buena compañía son protagonistas.

Además, para los más chicos (y los no tanto), habrá un sector dedicado a juegos y recreación, garantizando que la salida sea atractiva para todo el grupo familiar. Todo esto estará ambientado por una cuidada selección musical que le pondrá ritmo a las tardes del Procrear.





El momento más esperado del fin de semana llegará el sábado 20 de diciembre. La mítica banda Los Charros aterrizará en el escenario de Lupita para revivir todos sus clásicos. Se espera una noche a pura fiesta y baile, donde los vecinos podrán disfrutar de un show gratuito de primer nivel en el corazón de su barrio. La presencia de la banda lideradapromete convocar a fans de toda la zona oeste, convirtiendo la jornada en una verdadera celebración popular.





Fiel a su espíritu comunitario, "Lupita" mantiene abierta la invitación para aquellos emprendedores locales que deseen sumarse con su stand y formar parte de esta vitrina comercial tan importante. Es una oportunidad clave para visibilizar el trabajo de los artesanos y productores de Ituzaingó en una de las fechas de mayor consumo del año.





La invitación está hecha: tres días para compartir, disfrutar de "todo lo lindo que trae esta época" y fortalecer los lazos vecinales en un entorno seguro y festivo.