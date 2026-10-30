El evento de comic más importante del Oeste llega a Ituzaingó

La cultura pop, el universo geek y la fantasía vuelven a tomar el protagonismo en la Zona Oeste con una noticia que promete convocar a miles de fanáticos de toda la región. Los organizadores de la Oeste Comic anunciaron una nueva fecha de encuentro, que se desarrollará los días sábado 7 y domingo 8 de noviembre, en el horario de 12:00 a 20:00 hs. Esta vez, el punto elegido será el CAI (Club Atlético Ituzaingó), sobre la calle Los Pozos 48.





Durante ambas jornadas, los asistentes podrán disfrutar de un abanico de propuestas vinculadas al entretenimento, el arte y la subcultura pop: feria medieval, mercado sengoku, Artist Alley, concursos de Cosplay, gastronomía temática, merchandising y bandas en vivo que acompañarán a los asistentes en este fin de semana.

Artistas de la talla de La Masa y Vicente Viloni, personajes icónicos del programa televisivo "100% Lucha" ya fueron anunciados, mientras que se espera un espectáculo del grupo Saigo No Chansu. Es importante señalar que se tratará de la tercera edición de este festival que, hace algunos meses, convocó a más de 30.000 personas en Merlo.





La entrada será libre y gratuita durante los dos días y desde la organización adelantaron que en el transcurso de los próximos días irán revelando la grilla detallada de actividades, cronogramas de shows y los nombres de los artistas invitados que formarán parte de esta verdadera fiesta de la cultura pop en Ituzaingó. Se espera que muchas personas puedan participar de esta propuesta que está en franco crecimiento en el conurbano bonaerense