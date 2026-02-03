El fútbol de ascenso, ¿Se verá por televisión abierta?

A pocos días del inicio de los campeonatos de la Primera Nacional y la B Metropolitana, la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) redefine el mapa de transmisiones, donde un canal de aire podría adquirir los derechos para transmitir el ascenso.



Todo indica que el fútbol de Ascenso tendría pantalla asegurada a través de Canal 9 y Ar/12, además de la plataforma AFA Play. De esta manera, el campeonato volvería a tener presencia en la televisión abierta.

En un principio, se había especulado con la continuidad de TyC Sports como señal principal, incluso luego de haber transmitido algunos encuentros de la Copa Argentina.



Sin embargo, las negociaciones no llegaron a buen puerto y se abrió una compulsa para definir quién asumiría la responsabilidad de la cobertura televisiva del Ascenso argentino.



AFA Play aparece como una pieza clave dentro del esquema, ya que será la plataforma encargada de transmitir una parte de los encuentros.



La magnitud del torneo y la gran cantidad de partidos obligó a sumar señales complementarias para garantizar una cobertura adecuada en todas las categorías. No está confirmado que la totalidad de los partidos se transmitan.



En ese contexto, Canal 9 y Ar/12, perteneciente al Grupo Octubre, se perfilan como los aliados estratégicos para llevar el Ascenso a la pantalla. De no mediar imprevistos, en los próximos días, la AFA oficializará el acuerdo.