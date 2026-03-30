El gobieno Nacional no compró las vacunas y se complica la vacunación contra la gripe

El Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires, formalizó este viernes una grave denuncia contra la gestión nacional por la provisión insuficiente de dosis de nueve vacunas clave. Según la cartera bonaerense, la escasez de insumos que debe entregar el Ministerio de Salud de la Nación, a cargo de Mario Lugones, pone en riesgo la inmunización de la población y podría generar faltantes críticos en los vacunatorios durante el mes de abril.

Crisis en el Calendario Nacional

La disputa escaló tras meses de reclamos "constantes e incontados", según fuentes provinciales. La falta de respuesta derivó en una nota institucional firmada por Leticia Ceriani, subsecretaria de Planificación Estratégica, donde se detalla que la disponibilidad actual es insuficiente para cubrir la demanda de vacunas obligatorias y estacionales.



Entre las dosis con stock crítico se encuentran:



Gripe y COVID-19.



Virus Sincicial Respiratorio (VSR) (prevención de bronquiolitis).



Triple Viral (sarampión, rubéola y paperas).



BCG y Varicela.



VPH y Hepatitis B pediátrica.



La Provincia advirtió que esta irregularidad afecta directamente la cobertura, ya que los ciudadanos suelen no regresar si no encuentran la dosis en su primera visita. "La gente va una vez y no vuelve", sentenciaron fuentes oficiales, subrayando la pérdida de oportunidades de inmunización.

La respuesta del Ministerio de Nación

Por su parte, el equipo de Mario Lugones reconoció las demoras, pero las atribuyó a factores externos. Según explicaron a la prensa, existen "complicaciones logísticas por la guerra y demoras de la Organización Panamericana de la Salud (OPS)", lo que retrasó el cronograma del segundo trimestre. Aseguraron, además, que las jurisdicciones fueron notificadas hace dos semanas y que esta semana se regularizarían las entregas de VSR y Hepatitis B.

Impacto en los municipios: el caso Escobar

La crisis ya se siente en el territorio. Juan Ordoñez, secretario de Salud de Escobar, calificó la situación como "bien complicada". El funcionario detalló cifras alarmantes que respaldan la denuncia provincial:

“De la antigripal llegaron 800 dosis para mayores de 65 años, pero nuestra población objetivo es de 22.900 personas. Si te quedás sin vacunas a los 15 días de empezar, es la peor estrategia sanitaria posible”, afirmó Ordoñez.



Según datos difundidos por el ministro Kreplak, la provincia solo ha recibido el 44% de las dosis pediátricas y apenas el 22% de las dosis para adultos programadas para este periodo. Ante la incertidumbre, las autoridades sanitarias bonaerenses han solicitado a los centros de salud registrar los datos de quienes no pudieron vacunarse para convocarlos una vez que se restablezca el suministro.