El gobierno bonaerense confeccionó más de 65.000 DNI durante el último mes

El intenso trabajo realizado por el Registro Provincial de las Personas, en diferentes puntos de las provincia de Buenos Aires, ha permitido que miles de bonaerense contaran con la posibilidad de tramitar su DNI y realizas tantas otras gestiones. En gran parte, esto se debe a un importante despliegue territorial como los operativos que se llevaron adelante en 17 municipios del conurbano y Gran Buenos Aires.



La presencia de estos operativos en distritos como Avellaneda, Balcarce, Carlos Casares, Coronel Pringles, Escobar, General San Martín, La Matanza, Morón y Vicente López, habilitó la posibilidad de llevar adelante 12.795 trámites registrales. A su vez, se vieron beneficiados vecinos de Esteban Echeverría, Florencio Varela, General Rodríguez, La Plata, Presidente Perón, San Isidro, Tornquist y Tres Arroyos.

En dichos operativos, la comunidad bonaerense contó con la oportunidad de gestionar partidas, certificados de domicilio y extravío, como así también certificados de pre identificación e inscripción tardía entre otros trámites. Todo esto siempre de forma gratuita.



Durante el período señalado por el Registro Provincial de las Personas, en las diferentes delegaciones se expidieron 81.412 partidas, se confeccionaron 65.575 DNI, se tomó registro de más 9.772 nacimientos y 12.071 defunciones. Dicho esto, además se celebraron 5.692 matrimonios y uniones convivenciales al mismo tiempo que se entregaron 34.321 certificaciones.



Esta semana, continuando con el despliegue de los operativos territoriales, el Registro Provincial de las Personas visitará nuevas localidades bonaerenses. Desde este lunes 22 hasta el viernes 26 de septiembre, los vecinos de La Matanza, Merlo, Chacabuco y Junín tendrán la posibilidad de realizar los trámites antes mencionados.