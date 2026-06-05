El gobierno de Javier Milei informó que no va a declarar día de luto ni abrirá la Casa Rosada para despedir al Indio

El gobierno Nacional informó hace minutos que frente al triste fallecimiento del Indio Solari, no va a declarar día de luto ni abrirá la Casa Rosada para hacer un funeral -tal como ocurrió con el masivo adiós a Diego Armando Maradona.



La despedida en la Rosada, es un pedido de los seguidores del Indio que comenzó a recorrer las redes sociales y que piden al presidente que se haga eco de la muerte del ídolo y se lo pueda despedir dentro de la casa de gobierno.



La frialdad y la indiferencia del gobierno y en especial del presidente Milei, va a sintonía con el desprecio que los libertarios han tratado al Indio y a la misa ricotera desde que son gobierno.

La despedida de Skay

Skay Beilinson, guitarrista de "Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota", despidió al Indio Solari, que murió este viernes a los 77 años.



"Te llevo en cada recuerdo, en cada canción de ayer. Con un inmenso dolor. Buen viaje mi querido amigo, hasta siempre. Ahora sos la luz que viaja entre nosotros y para siempre. Hoy es un día muy triste", escribió.



Skay no escatimó en palabras para elevar la figura de Solari hacia una dimensión eterna y mítica, asegurando ante su comunidad de seguidores que, a partir de su partida física, el cantante se transforma en “la luz que viaja entre nosotros y para siempre”. El mensaje, cargado de nostalgia y respeto por la inigualable obra que construyeron juntos en los márgenes de la cultura popular, llevó inmediata paz y emoción a la masiva feligresía ricotera.

Suspensión de actividades por duelo

La magnitud de la pérdida paralizó por completo la agenda del guitarrista. De forma paralela al posteo de Beilinson, su equipo de producción emitió un comunicado oficial en el que confirmó la suspensión total y hasta nuevo aviso del concierto que el artista tenía planificado para la noche de este sábado 6 de junio.



La decisión, fundamentada estrictamente en el respeto y el impacto emocional por el fallecimiento del "Indio" Solari, fue respaldada de forma unánime por el público, que entendió que no hay margen para las guitarras en las primeras horas de orfandad de la banda más grande de la historia del país.