Ya se conocen las causas de la muerte el Indio Solari y no fue por una caida

El legendario músico argentino Carlos "Indio" Solari falleció durante la madrugada de este viernes a causa de un accidente cerebrovascular (ACV) hemorrágico, según confirmó el resultado preliminar de la autopsia finalizada pasadas las 18:00 horas en la morgue judicial de Ituzaingó. La sorpresiva partida del fundador de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota deja un vacío insustituible en la cultura popular y desata una ola de conmoción a nivel internacional.

La reconstrucción de una madrugada trágica

Los detalles que rodean las últimas horas del artista de 77 años comenzaron a esclarecerse con el transcurso del día. De acuerdo con las fuentes de la investigación vinculadas a la causa, el desenlace fatal se produjo de manera repentina en el ámbito privado de su hogar. El reloj marcaba las primeras horas del viernes 5 de junio de 2026 cuando Solari decidió ingresar a la pileta interior climatizada que posee en su residencia de Ituzaingó. Fue en ese preciso instante donde ocurrió la emergencia médica.



La reconstrucción judicial indica que el Indio fue hallado en el interior del agua por su cuidadora personal. La mujer, al llegar a la vivienda y no encontrar al músico en sus habitaciones habituales, se dirigió rápidamente al sector del patio techado donde se ubica la piscina. Ante el dramático escenario, alertó de inmediato a la esposa de Solari, Virginia.





"Junto con la esposa de Solari, sacaron el cuerpo y llamaron a la emergencia médica. Le realizaron maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) durante varios minutos, lamentablemente sin obtener un resultado positivo", señalaron las fuentes policiales encargadas de las primeras diligencias.





Durante las primeras horas de la mañana, y tras filtrarse la noticia del deceso, surgieron especulaciones respecto a un golpe visible en la cabeza del cantante. Sin embargo, los forenses y las autoridades lograron trazar una línea de tiempo clara. Desde la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N°2 de Ituzaingó fueron categóricos al desmentir rumores paralelos:





“Allí tuvo el ACV. Falleció en forma inmediata. No hubo ahogamiento. El golpe en la zona del cráneo que se había detectado se produjo de manera accidental en el contexto del rescate, cuando su mujer y la empleada intentaron retirarlo desesperadamente del agua”.

El dictamen forense: Claridad ante la especulación

La autopsia, un procedimiento de rigor en estos casos para determinar fehacientemente los causales del fallecimiento, concluyó minutos después de las 18:00 horas. El hermetismo en la morgue de Ituzaingó fue absoluto durante toda la tarde, mientras en las calles adyacentes cientos de fanáticos comenzaban a congregarse en silencio.



El informe preliminar emitido por los peritos médicos subraya de manera oficial:





"La causa de la muerte, a confirmar con pericias posteriores a realizar sobre las muestras toxicológicas y anatomopatológicas extraídas, es no traumática, producida por un accidente cerebrovascular hemorrágico".





Este dictamen médico forense aporta la claridad necesaria frente al impacto de la noticia. El accidente cerebrovascular hemorrágico, un cuadro médico fulminante, explica la inmediatez del desenlace y ratifica que el músico no sufrió ningún tipo de trauma previo ni episodios de asfixia por inmersión.

El pogo más grande del mundo: El adiós de una generación

La noticia del fallecimiento del Indio Solari no es simplemente la crónica de una pérdida en el ámbito del espectáculo; representa el fin de una era sociológica en la República Argentina. Desde que se confirmó la información, las redes sociales y las calles del país se convirtieron en un altar espontáneo.



Las denominadas "Misas Ricoteras", rituales que históricamente convocaban a multitudes masivas persiguiendo al artista por distintas provincias, comenzaron a replicarse en forma de banderazos. Plazas a lo largo y ancho del territorio nacional, desde Salta hasta Tierra del Fuego, y especialmente en la ciudad de La Plata (cuna de Los Redondos), se llenaron de seguidores portando banderas, encendiendo bengalas y entonando himnos inmortales como "Juguetes Perdidos" o "Ji Ji Ji".



Este último tema es precisamente el que dio origen al mito del "pogo más grande del mundo", un fenómeno de catarsis colectiva que Solari convirtió en el emblema de varias generaciones que encontraron en su lírica cruda, poética y enigmática, un refugio ante las adversidades políticas y sociales del país.

La despedida final y el mensaje oficial

En medio de la abrumadora respuesta del público, el círculo íntimo del artista decidió utilizar las plataformas digitales para organizar la despedida. A través de la cuenta oficial del Indio Solari en redes sociales, se emitió un escueto pero emotivo comunicado confirmando los próximos pasos:



"La despedida final se llevará a cabo el día sábado. Agradecemos profundamente el respeto en este momento de dolor inmenso. Gracias por el amor y la paciencia de siempre".



Se espera que la ceremonia, cuyos detalles de ubicación y horario aún se mantienen bajo estricta reserva por motivos de seguridad y organización, cuente con un operativo sin precedentes, dada la magnitud de la figura de Solari y la lealtad inquebrantable de su público. Las autoridades provinciales y municipales ya se encuentran coordinando esfuerzos para garantizar que la multitud pueda despedir a su ídolo en un marco de paz y contención.

Antecedentes: La lucha contra una enfermedad implacable

El final del Indio Solari llega tras más de una década de batalla pública contra el Mal de Parkinson. Fue en marzo del año 2016, durante un multitudinario concierto en la ciudad de Tandil ante más de 200.000 personas, cuando el propio músico decidió blanquear su situación médica ante su público: "Anda circulando una versión de que estoy enfermo, y es verdad. 'Mr. Parkinson' me anda pisando los talones, pero acá estoy".



Desde aquel histórico anuncio, sus apariciones en vivo fueron volviéndose más esporádicas, pero no menos masivas. La enfermedad neurodegenerativa afectó su movilidad, pero jamás mermó su capacidad creativa ni su conexión con "Las Bandas". En los últimos años, Solari continuó produciendo música, participando mediante hologramas o pantallas en los shows de su banda de apoyo, Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado, y publicando nuevo material desde su estudio casero, "Luzbola".



El deterioro de su salud era un tema de conocimiento público, pero su vitalidad intelectual y su constante actividad en redes sociales (donde interactuaba frecuentemente con sus seguidores) mantenían viva la esperanza de nuevas obras. Si bien el ACV hemorrágico que causó su muerte no está exclusiva y directamente ligado al Parkinson como causa primaria, el estado general de salud del músico a sus 77 años representaba un cuadro de fragilidad subyacente.