El gobierno de Milei le quitará los subsidios de luz, agua y gas a todos los clubes de barrio

Un decreto de Javier Milei anunció hoy que les quitará a todos los clubes de barrio los subsidios en sus tarifas de luz, agua y gas natural.



Con la escusa del reempadronamiento, el gobierno nacional aplicará también la motosierra a estas entidades de bien publico. El vocero presidencial Manuel Adorni explicó hoy que la reinscripción apunta a “sanear el esquema tarifario” y eliminar “privilegios indebidos” otorgados durante años a entidades que no cumplen con las condiciones del régimen.



El funcionario dijo que las instituciones que accedían a subsidios de luz y gas deberán volver a revalidar esos beneficios, los cuales pueden ser denegados.



Sin embargo, el gobierno no dio precisiones sobre cuándo se pondrá en marcha la medida ni cuanto tiempo tendrán las entidades para realizar el trámite.



Actualmente hay 2.228 entidades encuadradas bajo el esquema de beneficios en sus facturas de energía, según datos de la Secretaría de Energía de la Nación. Los requisitos para acceder al beneficio estipulados en la Ley 27098 son: poseer personería jurídica vigente y domicilio legal en la República Argentina; acreditar una antigüedad mínima de tres años desde su constitución formal y poseer una cantidad mínima de cincuenta asociados y una máxima de dos mil socios al momento de la inscripción. Aun cuando hay una ley que beneficia a los clubes, el gobierno usa decretos de necesidad y urgencia para restringir estos derechos.



Hoy, los gastos de luz y agua y gas que tienen estos clubes han aumentado significativamente, afectando las actividades y el mantenimiento de las instalaciones. Para afrontarlos, los clubes habían aumentado cuotas, avanzado con rifas o actividades especiales para recaudar fondos. Si el gobierno les quita el subsidio, el cierre masivo de clubes será inevitable.



"No pueden hacernos esto", afirmaba hoy el presidente de un club de Ituzaingó que dedica sus actividades a los niños del barrio. "Un nuevo reempadronamiento es una escusa, nos van a dar vueltas para que quedemos afuera, Sin subsidios tenemos que cerrar, los socios de nuestro club son familias que hoy no pueden afrontar un aumento de la cuota para pagar los servicios del club "

