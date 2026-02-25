EL gobierno sale a la caza de monotributistas sin aviso

El universo de los pequeños contribuyentes en Argentina se encuentra en estado de alerta. En los últimos días, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA, ex AFIP) ha intensificado de manera drástica el envío de notificaciones de recategorización y exclusiones de oficio del Monotributo. El radar del fisco tiene un objetivo claro y preciso: las billeteras virtuales.



El mecanismo de control de ARCA se ha vuelto inpredecible. El organismo consolida hoy todos los ingresos asociados al CUIT de un contribuyente, sumando no solo la facturación electrónica tradicional o los depósitos bancarios, sino cada una de las acreditaciones que ingresan a través de plataformas digitales de cobro y billeteras virtuales (como Mercado Pago, entre otras). Si lo que ingresó a tu billetera no es propio y es de terceros, ARCA lo contabiliza como propio de tu facturación.



Al realizar este cruce algorítmico, si el ente detecta que el volumen de dinero depositado supera los topes de la categoría en la que el usuario está inscripto —o peor aún, perfora el techo máximo permitido por el Régimen Simplificado—, el sistema dispara automáticamente la exclusión. El contribuyente queda así expulsado hacia el oneroso Régimen General (Autónomos), debiendo tributar IVA y Ganancias.

🚨 ATENCIÓN MONOTRIBUTO🚨



🛑Si sos monotributista terminala con juntar la guita del regalo de la tia en tu mercado pago porque se te viene recategorización de oficio por el movimiento.

✅ Cómo era eso de inocentes hasta que???@BlogDelContador @alerosenfeld @Contadoresenred pic.twitter.com/PE3ZPf04HM — Javier Canova (@Javiercanova) February 23, 2026

¿El fin del Monotributo?

Para los especialistas, esta ola de controles no es una simple auditoría de rutina. El reconocido contador y abogado tributarista Marcos Sequeira analizó la situación y fue categórico: estas medidas no son aisladas, sino que responden a un plan mayor.



"Claramente, la intención del Gobierno es hacer desaparecer el régimen de Monotributo", sentenció Sequeira en diálogo con La Voz.



La estrategia de fondo de la actual administración apuntaría a formalizar la economía forzando una migración masiva hacia el sistema de Autónomos, el cual, si bien podría plantear nuevos mínimos no imponibles en una eventual reforma, representa un salto enorme en la presión tributaria sobre el individuo.

Un ejemplo

Un trabajador prestador de servicios para terceros: (plomero, techista, periodista, técnico en software, etc) Ingresos por $2.000.000

☀️ HOY: El contribuyente en el Monotributo (Categoría Media)





Bajo el paraguas del régimen simplificado, el contribuyente abona un solo cargo que le cubre la parte impositiva, su jubilación y la obra social.



Ingresos brutos cobrados sobre $2.000.000



Cuota mensual Monotributo (Impuesto integrado + Jubilación + Obra Social): $120.000 (aprox. para una categoría media en servicios).



Ingresos Brutos (Provincial): $60.000 (aprox. bajo régimen simplificado o unificado).

Honorarios del Contador: $25.000 (costo básico por mantenimiento).



COSTO TRIBUTARIO TOTAL MENSUAL: $205.000 (aprox. 10% de sus ingresos).



💰 DINERO EN EL BOLSILLO (NETO): $1.795.000

⛈️ MAÑANA: Excluido por ARCA y forzado a Autónomos

Al detectar inconsistencias en billeteras virtuales o superar límites, ARCA lo excluye. Nuevamente, el mercado rara vez acepta que el profesional le suba el precio un 21% de un día para el otro, por lo que esos $2.000.000 que el cliente transfiere pasan a tener el IVA incluido.



El neto real facturado baja a $1.652.892, y el IVA a rendirle al Estado es de $347,108.



Veamos la nueva estructura de costos:



IVA (Impuesto al Valor Agregado): Descontando algunas pequeñas compras deducibles de la actividad (internet, telefonía), la carga sigue siendo altísima. Costo mensual de IVA a pagar a ARCA: $300.000



Impuesto a las Ganancias: Aunque en este nivel de ingresos el impacto de Ganancias es menor que en el ejemplo anterior, de todos modos se tributará un porcentaje al hacer la liquidación anual. Reserva/Anticipo mensual Ganancias: $150.000



Jubilación Autónomos: El pago previsional mínimo obligatorio. Cuota mensual Autónomos: $80.000



Ingresos Brutos (Régimen General): Tributa el % directo sobre la facturación neta sin IVA (ej. 3%). Costo mensual IIBB: $50.000



Honorarios del Contador: El trabajo pasa de ser un control mensual simple a requerir liquidaciones complejas de IVA, regímenes de información y balances anuales de Ganancias. Honorarios mensuales: $90.000



COSTO TRIBUTARIO TOTAL MENSUAL: $670.000 (33,5% de sus ingresos).



💰 DINERO EN EL BOLSILLO (NETO): $1.330.000



Por el cambio, este trabajador perdió la fiolera de $ 465.000 pesos

Inversión de la carga de la prueba

Una de las mayores preocupaciones en el ámbito contable frente a las exclusiones de oficio de ARCA es la fricción que se genera con los principios de la "inocencia fiscal". En la práctica, el cruce de datos automático asume la culpabilidad tributaria del usuario, invirtiendo la carga de la prueba.



Una vez que la notificación llega al Domicilio Fiscal Electrónico del contribuyente, este es considerado "excluido" y cuenta con un plazo perentorio de apenas 15 días hábiles para presentar una apelación (recurso de reconsideración - la web no funciona). Si los fondos ingresados en la billetera virtual correspondían a transferencias personales, ahorros compartidos o movimientos ajenos a la actividad comercial, es el monotributista quien debe demostrarlo documentalmente ante ARCA para intentar revertir la sanción.

El impuestazo no es para todos

Detrás de esta implacable ola de exclusiones y el escrutinio milimétrico sobre las billeteras virtuales, subyace una urgencia macroeconómica ineludible: recuadar más.



Analistas del mercado coinciden en que esta repentina hiperactividad de ARCA no es una mera cuestión de "ordenamiento burocrático", sino una respuesta directa y agresiva a la caída sostenida de la recaudación tributaria que el Gobierno viene registrando mes a mes. Ante el enfriamiento de la actividad económica, el desplome del consumo y la consecuente merma en el cobro de impuestos clave en los grandes sectores productivos, el ente recaudador parece haber activado un operativo "rastrillaje" sobre la base de la pirámide.



Mientras ARCA empuña el látigo sobre el régimen simplificado para sostener la recaudación, en los pasillos del Congreso se teje lo que el oficialismo presenta como la gran "zanahoria" para el sector privado: la nueva Ley de Reforma Laboral. El proyecto —que acaba de obtener media sanción en Diputados en estos agitados días de febrero y se encamina a su sanción en el Senado trae bajo el brazo un ambicioso paquete de descompresión tributaria.



Entre los principales impuestos y cargas que esta flamante normativa busca reducir o eliminar, se destacan:



Contribuciones Patronales (Cargas Sociales): Incluye una agresiva condonación de deudas (hasta el 70%) por falta de aportes a la Seguridad Social para quienes blanqueen a su personal.



Impuestos Internos ("Impuesto al Lujo"): La ley propone la eliminación de las escalas vigentes que gravan a los vehículos 0km (lo que promete una baja sustancial en los precios de lista), planes de telefonía celular, objetos suntuarios e incluso embarcaciones deportivas.



IVA (Impuesto al Valor Agregado) productivo: Se introduce una baja directa de la alícuota del IVA al 10,5% para la provisión de energía eléctrica destinada a sistemas de riego y equipamiento del sector agroindustrial.



Impuesto a las Ganancias (intereses financieros): Incluye modificaciones técnicas que eliminan la carga del tributo sobre los intereses de los plazos fijos en pesos y en dólares.