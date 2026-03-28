EL HCD de Ituzaingó le rindió un homenaje a Jorgelina Fittipaldi

En la última sesión del 25 de marzo el Concejo Deliberante de Ituzaingó distinguió como “Personalidad Destacada” a la Profesora y Concejal MC Jorgelina María Fittipaldi, fallecida el 1 de agosto del año pasado.

Jorgelina Fittipladi



La figura de Jorgelina María Fittipaldi se destacó por su compromiso tanto dentro como fuera del aula. Su recorrido profesional combinó la vocación docente con una activa participación en la vida política, siempre orientada al desarrollo y bienestar de su comunidad.



A lo largo de su trayectoria como educadora, Fittipaldi no solo se dedicó a la enseñanza de contenidos curriculares, sino que también promovió valores fundamentales como el pensamiento crítico, el respeto por la diversidad y la formación ciudadana. Su labor pedagógica se caracterizó por una mirada integral de la educación, entendida como herramienta de transformación social.



Ese mismo convencimiento la llevó a involucrarse en la gestión pública. Desde diciembre de 1995, acompañó el desarrollo del municipio de Ituzaingó, donde tuvo un rol clave en la creación y renovación de numerosos establecimientos educativos. Durante varios años estuvo al frente de la Dirección de Educación Municipal, impulsando políticas destinadas a ampliar el acceso y la calidad educativa para niños, niñas y adolescentes.



Su trabajo sostenido y su capacidad para articular proyectos con distintos sectores de la sociedad le permitieron dar un paso más en su carrera, al asumir funciones en el Consejo General de Educación de la Provincia de Buenos Aires. Entre 2006 y 2016, su desempeño fue reconocido por sus pares, quienes la eligieron como vicepresidenta segunda y presidenta de la Comisión de Asuntos Técnico-Pedagógicos.



Durante ese período, se concretaron importantes avances en materia educativa, como la sanción de la Ley Provincial de Educación, la aprobación del Reglamento General de Instituciones Educativas y la implementación de reformas curriculares en diversos niveles. También se desarrollaron regímenes académicos, manuales administrativos y nuevas unidades destinadas a la educación técnico profesional. En todos estos procesos, Fittipaldi aportó su experiencia, su mirada crítica y su sensibilidad frente a las necesidades del sistema.



Entre 2011 y 2019, se desempeñó como concejal durante dos mandatos consecutivos. Desde ese rol, promovió espacios de participación vecinal y elaboró proyectos vinculados a la educación, la cultura, la salud y la acción social, con impacto directo en la comunidad.



El recorrido de Jorgelina Fittipaldi pone en relieve el papel clave de los docentes en la construcción de una sociedad más equitativa. Su ejemplo refleja cómo la articulación entre educación y política puede generar transformaciones concretas y duraderas.