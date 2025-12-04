Ituzaingó: HCD tendrá nuevo presidente

El próximo lunes 8 de diciembre en una sesión preparatoria, asumirán los nuevos 10 concejales elegidos el pasado 7 de septiembre. En aquella elección, Fuerza Patria ganó la contienda con el 43 % y logró incorporar 6 concejales. La Libertad Avanza alcanzó el 36 % lo que le permitió sumar 4 concejales.



Por el Peronismo juran el lunes; Juan Manuel ALVAREZ LUNA, Valeria SUSPERREGUY, Luciano CRUDO, Florencia VIOLA, Carlos ACUÑA y Fernanda GOMEZ.



Por la Libertad Avanza, ingresan Hugo EQUIZA, Agustina LA IGLESIA, Walter LANARO y María LARA .



Con estas incorporaciones, el oficialismo local retendrá la mayoría con 12 concejales y la oposición, fragmentada en varios bloques, tendrá 8 ediles en total.

El HCD tendrá nuevo presidente

Adentro del peronismo, se alcanzó consenso para que Juan Manuel Alvarez Luna, asuma como nuevo presidente del HCD. Luna, actual secretario de gobierno de la comuna, presidirá el deliberativo local por los proximos 2 años en reemplazo de Pablo Piana, que ayer en la última sesión del período 2023-2025, se despidió de sus pares agradeciendo el acompañamiento.

Pablo Piana se despidió ayer de la presidencia del HCD

Todo indica que el peronismo no tendrá problemas para aprobar las iniciativas que el intendente envíe al Consejo. La mayoría de 12 concejales sobre 20, anuncia un período sin sobresaltos para la labor legislativa. La oposición por su parte, llega muy fraccionada; Por un lado La Libertad Avanza con un bloque de 4 concejales y el PRO a su vez con 2 bloques, uno que responde al ex candidato a intentente Gastón Di Cstelnuovo y el otro al ex senador provincial Walter Lanaro.