El Mercado Municipal de Morón anunció sus nuevos horarios de verano

El objetivo de la modificación de estos horarios responde, en gran parte, a la necesidad imperiosa de adaptarse a las altas temperaturas que se esperan para este verano. Es necesario destacar también que, durante el desarrollo del verano, este lugar perseguirá el objetivo de continuar garantizando un espacio accesible para que los vecinos de Morón puedan realizar sus compras.



Es de esta forma como vecinos y vecinas del partido de Morón, como así también de distritos cercanos como Ituzaingó y Hurlingham, contarán con la posibilidad de realizar sus compras a resguardo del calor. Los horarios modificados -en los que se podrá visitar el Mercado Morón durante el transcurso del verano- son los siguientes:





Lunes a sábados: de 8:00 a 17:00hs.

Domingos: de 9:00 a 13:00hs.





Desde su inauguración en mayo de 2023 -como resultado del trabajo conjunto entre el Ministerio de Desarrollo Agrario de la provincia de Buenos Aires y el Municipio de Morón- este mercado se convirtió en un punto clave para acceder a carnes, pescados, frutas y verduras, entre tantos otros productos. Allí también pueden encontrarse panificados, lácteos y productos de almacén e higiene personal, con precios accesibles y ofertas especiales.





Estando ubicado en Av. Presidente Perón 3883 (El Palomar) este espacio fomenta el intercambio directo entre productores y consumidores, eliminando a los intermediarios y permitiendo que los vecinos consigan sus productos a precios económicos. Además, al formar parte de la red de Mercados Bonaerenses, las compras con Cuenta DNI pueden obtener descuentos de hasta el 40%, lo que lo convierte en una de las opciones más elegidas para abastecerse en el oeste del conurbano.



Con estos nuevos horarios, el Mercado Morón busca seguir consolidándose como una referencia regional en alimentación, precios populares y acceso directo a productos de calidad.