"La West" anunció su regreso a una icónica plaza de Castelar

Si hay algo que caracteriza a zona oeste, sobre todo los fines de semana, es su amplio abanico de propuestas para disfrutar con amigos o en familia de música en vivo, gastronomía y espectáculos al aire libre. Entre estas opciones encontramos al festival gastronómico más grande de zona oeste: "La West".



Desde la organización del mismo y mediante sus redes sociales, han anunciado su tan esperado regreso a uno de los puntos más característicos de la localidad de Castelar. Esta nueva edición se desarrollará en la Plaza Cumelén, ubicada en Los Incas 2500, tanto el viernes 17 como el sábado 18 y el domingo 19 de abril.





"La West vuelve con todo: comida, música, feria y buena energía", informaron desde las redes oficiales del festival gastronómico a toda la comunidad del oeste. Es importante destacar que este evento es totalmente gratuito y que, durante el desarrollo del mismo, los visitantes podrán recorrer los distintos food trucks, beer trucks y disfrutar de diferentes expresiones artísticas que animarán cada jornada.



La feria viene de vivir un fin de semana lleno de emoción y mucha alegría en Villa Sarmiento, en donde celebraron el 115° aniversario de dicha localidad. En esta oportunidad -a modo de anticipar lo que será una nueva fecha- desde La West adelantaron que se presentarán increíbles bandas y artistas en vivo como así también el escenario tendrá lugar para shows infantiles, demostrando que esta feria es una propuesta apta para toda la familia.