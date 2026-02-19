El mundo digital mostró un rotundo apoyo de la gente al paro general

El análisis de Monitor Digital sobre la medida de fuerza reveló un clima dominante de negatividad, con una agenda que giró alrededor de la reforma laboral, la situación de los trabajadores, el funcionamiento del transporte, la movilización convocada, el poder adquisitivo de los salarios y los derechos laborales que se pusieron en juego.





Ejes políticos: Reforma Laboral, Derechos, Salarios y Sindicatos.

Reforma Laboral, Derechos, Salarios y Sindicatos. Ejes operativos: El impacto directo en el Transporte y la Movilización.





La cobertura periodística y el discurso oficial alimentaron este fuego cruzado. Mientras la CGT planteaba una confrontación directa contra la reforma laboral que se debate en el Congreso, el vocero presidencial, Manuel Adorni, endureció la postura del Gobierno al calificar la huelga como "perversa" y "extorsiva".

Evolución del conflicto: El retorno a los picos de menciones

La serie histórica de paros durante la gestión de Javier Milei muestra que el interés digital ha vuelto a despertar con fuerza. Tras un periodo de relativo "silencio" o baja participación, este 19 de febrero las menciones saltaron a 225.000, una cifra que roza el máximo histórico alcanzado en el primer paro del 24 de enero de 2024.

Cronología de la protesta digital:

24 de enero 2024: 235.000 menciones (Rechazo al DNU 70/2023). 9 de mayo 2024: 110.000 menciones (Capítulo laboral del DNU). 9 de abril 2025: 35.000 menciones (Marcha de jubilados - Punto más bajo). 19 de febrero 2026: 225.000 menciones (Reforma laboral y transporte).





Este repunte se explica no solo por el contenido simbólico de la reforma laboral, sino por la incidencia concreta en la vida cotidiana de los ciudadanos ante la interrupción de servicios básicos.

Sentimiento Neto: El peor registro de la era Milei

Más allá del volumen de conversación, lo que preocupa es la calidad de la misma. El análisis de la Tasa de Sentimiento Neto (NSR) revela que el rechazo es una constante, pero que hoy ha tocado un nuevo piso.





Fecha del Paro Tasa de Sentimiento Neto (NSR) Calificación 24 de enero 2024 -88 puntos Muy Crítico 9 de mayo 2024 -83 puntos Muy Crítico 9 de abril 2025 -64 puntos Negativo (Mejor registro) 19 de febrero 2026 -91 puntos Pésimo





El informe concluye que la conversación ha dejado de lado el debate técnico sobre la economía o la situación real de los trabajadores para centrarse en una politización extrema.