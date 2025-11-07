El Orgullo está en Merlo: Este fin de semana se realizará la marcha disidente en el distrito

Este sábado 8 de noviembre a partir de las 16, las calles de Merlo se llenarán de colores con la realización de la Marcha del Orgullo del distrito, un evento que busca visibilizar las identidades disidentes del oeste y apostar a la construcción colectiva.





En su tercera edición en la localidad, la Marcha del Orgullo de Merlo de este año tiene el foco puesto en los efectos de las políticas libertarias en las existencias LGBT+: "Ante los resultados de las últimas elecciones legislativas, nos parece muy importante seguir organizando y reorganizándonos por lo colectivo, por aquel país diverso, igualitario y amable que nos merecemos", sostuvieron desde la comisión organizadora del evento.





Respecto al recorrido oficial que tendrá la Marcha del Orgullo merlense, el punto inicial será en la Plaza Néstor Kirchner (frente a la estación de trenes) hasta la Casa de la Cultura de Merlo (Av. Real 298).





Según el cronograma del evento, hacia las 17:30 se estará realizando la lectura del documento oficial de la convocatoria disidente y, posteriormente, se dará inicio a la jornada con actividades, shows en vivo, performance, ferias y más.





A las 18, las performances comienzan en la Casa de la Cultura con la presentación del artista Maxi Streisand, seguido de los proyectos Henkoo a las 18:15, Martha Turf a las 18:30, Invisibles Folklore a las 18:45 y Che Ernesto a las 19:15.





Además de lxs artistas invitadxs, durante toda la jornada habrá una feria de emprendimientos y artesanías para seguir apostando a la producción local.





La cita para participar de la tercera edición de la Marcha del Orgullo de Merlo es este sábado 8 de noviembre a partir de las 16 en la Plaza Néstor Kirchner.