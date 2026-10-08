El Palomar: fue capturada una banda que robaba autos

Una violenta banda dedicada al robo automotor a mano armada fue desarticulada en las últimas horas en la localidad de El Palomar, partido de Morón. La organización, integrada por un adulto y menores de edad, fue desbaratada tras un serie de robos que incluyó persecuciones, fugas y asaltos a plena luz del día.



La seguidilla comenzó el lunes por la noche con la sustracción de un Fiat Qubo rojo en la intersección de Carriego y Bergamini. De inmediato se montó un operativo cerrojo que derivó en una persecución hasta la zona de Gardel y Marconi. Allí, efectivos de Gendarmería y la Policía bonaerense acorralaron a un hombre de 33 años que intentaba escapar saltando por los techos de las viviendas.



Esa misma noche, el vehículo robado fue hallado en la esquina de Perdriel y Lentati.



Lejos de detenerse, los cómplices volvieron a atacar durante la mañana del martes en el cruce de Escalada y Bulnes. Delincuentes armados sorprendieron a un vecino que estaba por llevar a sus nietas al jardín de infantes y le robaron su Volkswagen Up gris, sin llegar a lastimar a las víctimas. En la huida, dejaron abandonada una Ford EcoSport que poseía pedido de secuestro por un robo anterior.



Tras analizar las cámaras de seguridad, los investigadores del Grupo Táctico Operativo (GTO) de la Comisaría 6ta lograron vincular ambos ataques.



Finalmente, localizaron a tres adolescentes de 14 años nuevamente cerca de Perdriel y Lentati. Al notar a los uniformados intentaron huir corriendo, pero fueron atrapados a los pocos metros.



La Unidad Funcional de Instrucción Juvenil N° 1 de Morón tomó intervención en el caso y los imputó por robo calificado por el uso de arma de fuego.