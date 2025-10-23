El Pickleball llegó a Ituzaingó

Un nuevo deporte desembarca en Ituzaingó y promete conquistar a vecinos y vecinas de todas las edades. En las últimas horas, el Club Del Bosque, una tradicional institución deportiva ubicada en Parque Leloir (Julián Balbín 4280), anunció a través de sus redes sociales la inauguración de sus nuevas canchas de Pickleball, marcando así un nuevo capítulo en su historia y ampliando su propuesta deportiva.





“El sueño se hizo realidad. Las nuevas canchas de Pickleball ya están listas para que vengan a jugar y divertirse. Parque Leloir se merecía tenerlas y el Club Del Bosque también. Seguimos creciendo y hoy queremos que vos seas parte de este nuevo capítulo. Viví el Pickleball en Parque Leloir”, publicaron desde las cuentas oficiales del club.





El Pickleball es un deporte de raqueta que combina elementos del tenis, el bádminton y el ping-pong. Nació en 1965 en Estados Unidos, creado por Joel Pritchard, Bill Bell y Barney McCallum, quienes buscaban un juego familiar para el verano. Con el paso de los años, y especialmente durante la pandemia de COVID-19, el Pickleball se popularizó a nivel mundial, convirtiéndose en una de las disciplinas de mayor crecimiento en América del Norte, Europa y ahora también en Latinoamérica.

Este deporte se juega en una cancha más pequeña que la de tenis (de 6,10 metros por 13,41 metros), con una red baja y una pala rígida y plana, similar a una paleta de ping-pong pero más grande. La pelota, de plástico con agujeros, permite un juego rápido, preciso y dinámico. El objetivo es sencillo: golpear la pelota por encima de la red para que el oponente no pueda devolverla.





Entre sus principales reglas se destacan el saque por debajo de la cintura, la obligación de que la pelota bote una vez al recibir el servicio y otra después del primer golpe, y la existencia de una zona cercana a la red llamada “la cocina” o “zona de no volea”, donde los jugadores no pueden volear la pelota.





Una de las razones de su crecimiento global es su facilidad de aprendizaje y su carácter inclusivo. El Pickleball puede practicarse a cualquier edad y no requiere una condición física específica, lo que lo convierte en un deporte ideal tanto para principiantes como para jugadores experimentados que buscan una actividad social, entretenida y saludable.





Desde la institución adelantaron que próximamente se lanzarán torneos y eventos especiales vinculados al Pickleball, con el objetivo de seguir promoviendo el deporte y fortalecer la comunidad deportiva local.