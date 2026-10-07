7 de oct. de 2026
Morón

El Polaco llega este fin de semana a Haedo con un gran show

Enzo Ariel Resino

2 min de lectura

El cantante se presentará este sábado 10 de octubre en el mítico Auditorio Oeste de Haedo para repasar sus grandes éxitos.

El Polaco llega este fin de semana a Haedo con un gran show
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La presentación del famoso cantante de cumbia argentina forma parte de la programación de octubre de Auditorio Club, el ciclo que reúne música en vivo, gastronomía y distintas propuestas recreativas. La organización ya anticipó el show, a realizarse en el espacio ubicado en Av. Rivadavia 17.230 (Haedo), a través de sus redes sociales e invitó a toda la comunidad de zona oeste a disfrutar de esta jornada.

Ezequiel Iván Cwirkaluk, conocido popularmente como El Polaco, comenzó su recorrido artístico a mediados de la década del 2000 como cantante del conjunto Una de Kal. Sin embargo, fue su posterior carrera solista la que lo llevó a consolidarse como una de las figuras más reconocidas de la cumbia argentina. Con canciones como "Deja de llorar" y "Con la misma canción", construyó un repertorio que trascendió generaciones y logró mantenerlo vigente con un público fiel que lo acompaña en cada una de sus presentaciones.



Además de su trayectoria musical, el cantante bonaerense logró consolidar una fuerte presencia en la televisión argentina. Su participación en programas de entretenimiento contribuyó a reforzar su popularidad e instalarlo como una figura reconocida de la cultura popular. Esa combinación de música, carisma y explosión mediática le permitió sostener una carrera que continúa convocando a miles de fanáticos.

En su presentación en Haedo, este sábado 10 de octubre, se espera que el público pueda disfrutar de un recorrido por los temas más recordados de su repertorio. La llegada de El Placo a Auditorio Oeste se perfila como uno de los atractivos más destacados del mes, dentro de esta propuesta que combina recitales de bandas y artistas reconocidos con DJ's, gastronomía local, cerveza artesanal y un gran espacio dedicado a emprendedores.

Cuánto cuestan las entradas para ver a El Polaco en Auditorio Oeste



Las entradas para el recital tienen un valor general de $15.000 pesos y se pueden adquirir de manera online a través de la plataforma Passline. Además, los organizadores anunciaron un beneficio especial para quienes cumplan años durante octubre: podrán ingresar gratis junto a un acompañante.

La iniciativa busca sumar un atractivo para quienes quieran celebrar su cumpleaños con música en vivo y una noche de cumbia. Antes de asistir, se recomienda consultar los canales oficiales de Auditorio Oeste para conocer las condiciones de acceso y los respectivos detalles del evento.

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