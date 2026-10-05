El restaurante de Ituzaingó que cuenta con una zona de juegos inspirada en Jurassic Park

Salir a comer en familia muchas veces se convierte en un desafío a la hora de equilibrar el disfrute de los adultos con la diversión de los más chicos. En este sentido, la influencer @mamacinvueltas, popular en las redes sociales por compartir recomendaciones sobre crianza y paseos con niños, se trasladó hasta Ituzaingó para conocer una propuesta que promete ser un clásico para grandes y pequeños.





Se trata de La Farola, ubicado en la esquina de Fragio 98 y Zufriategui, que supo reinventarse al incorporar la Farola Park, un espacio de entretenimientos cuya estrella principal es un patio de juegos con temática de Jurassic Park. La ambientación está muy cuidada, logrando que los niños se sientan verdaderamente dentro de una película de aventuras mientras exploran un entorno seguro y estimulante. Cuenta con un pelotero, una gran variedad de videojuegos de última generación y una puesta en escena visual con cámaras y elementos selváticos que mantienen la temática muy bien planteada de principio a fin.

Uno de los puntos más valorados por las familias que visitan el lugar es la tranquilidad con la que los adultos pueden disfrutar de la gastronomía. El espacio de juegos cuenta con personal especializado que cuida todo el tiempo de los chicos, permitiendo que los padres se relanzen a conversar y saborear los platos sabiendo que sus hijos están en buenas manos y bajo supervisión constante en cualquier momento del día, ya sea en el desayuno, almuerzo, merienda o cena.





Con esta innovadora apuesta que combina una muy buena oferta culinaria, una atención de primera y un sector lúdico amplio, La Farola de Ituzaingó se consolida como el plan ideal para disfrutar de una salida perfecta donde chicos y grandes conviven en absoluta armonía.