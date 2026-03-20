El Río de la Plata desembarca en Ituzaingó: Fernando Cabrera regresa a Casa Sonora

El próximo viernes 24 de abril, las calles de nuestro querido Ituzaingó se vestirán de gala para recibir a uno de los poetas más imprescindibles de la música rioplatense. Fernando Cabrera, el artista que logró desintegrar las fronteras entre la canción popular, el tango y el folclore, regresa al escenario de Casa Sonora (Rondeau 173) para brindar un concierto íntimo que promete ser un hito en la agenda cultural de este 2026.





Hablar de Cabrera no es solo hablar de un músico uruguayo; es referirse a un ícono de la identidad del Río de la Plata. Con más de cuarenta años de trayectoria y una producción que supera los quince discos propios, su obra se ha transformado en un material de consulta obligatoria para las nuevas generaciones de cantautores.





Su rigurosidad artística y esa forma tan particular de deconstruir la guitarra lo han llevado a ser versionado por figuras de la talla de Joan Manuel Serrat, Jorge Drexler, Liliana Herrero y Rubén Rada. Escucharlo en vivo es, en esencia, participar de una ceremonia donde la palabra y el silencio tienen el mismo peso.

La cita en Casa Sonora no es un show más. El espacio de la calle Rondeau se caracteriza por ofrecer esa atmósfera de cercanía que los grandes teatros suelen diluir. Ver a Cabrera a metros de distancia, en un ambiente que respira arte independiente, es una oportunidad de esas que no se repiten seguido en el Conurbano.





Desde la organización ya avisaron que el Buffet Sonoro estará encendido: la propuesta es llegar temprano para compartir unas empanadas y un buen vino antes del concierto, o quedarse después del show para procesar la emoción de las canciones con algo rico de por medio.





La demanda para ver al autor de "El tiempo está después" suele ser alta, por lo que se recomienda asegurar el lugar con tiempo. La producción ha lanzado una preventa promocional para los madrugadores: las primeras 40 entradas tendrán un valor de $30.000, mientras que la entrada general $35.000. Las reservas se pueden hacer únicamente por mensaje de texto (WhatsApp) al 11 5583-0726.





En un contexto donde los espacios culturales resisten a fuerza de autogestión y calidad, que un artista de la magnitud de Fernando Cabrera elija volver a Ituzaingó es una noticia que celebramos todos los que amamos la cultura local.