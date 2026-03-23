El ritual del vinilo y el encuentro: La House Feria vuelve a copar Ituzaingó

Hay lugares que tienen mística, y después está El Jardín. Este rincón de Ituzaingó Centro se ha consolidado como el refugio predilecto para quienes buscan escapar del ritmo frenético del Gran Buenos Aires sin salir del barrio. Pero este domingo 29 de marzo, la propuesta se eleva: de 12 a 19 horas, el espacio de la calle Juncal abre sus puertas para una nueva edición de La House Feria, un evento que ya es marca registrada para los melómanos y buscadores de tesoros de la zona oeste.





En tiempos de algoritmos y listas de reproducción infinitas en el celular, la House Feria propone un viaje de vuelta a lo táctil. El corazón del evento será, como siempre, la compra, venta y canje de vinilos, CDs y cassettes. No es solo comercio; es cultura. Es la posibilidad de revolver bateas, charlar con coleccionistas y, por qué no, encontrar esa primera edición de un disco nacional o ese cassette que creías perdido en la memoria de los noventa.





La propuesta no se queda solo en las bateas. Para los que buscan darle un toque distinto a su estilo, la feria contará con stands de merchandising, accesorios y esas "joyitas escondidas" que solo aparecen cuando hay curaduría y amor por lo que se hace. Desde pines y remeras hasta piezas de diseño local que refuerzan la identidad de nuestra comunidad creativa.

Pero vamos a lo que nos convoca también como amantes del buen vivir. ¿Qué es una tarde de hallazgos sin un buen maridaje? La House Feria en El Jardín garantiza la combinación ganadora: comida rica y birra fría. La gastronomía del lugar, siempre honesta y sabrosa, será el acompañamiento ideal mientras de fondo suena —como no podía ser de otra manera— buena música seleccionada para que el ambiente sea, sencillamente, inmejorable.





Es el plan ideal para ir solo con auriculares y perderse entre discos, o para caer con amigos y familia a disfrutar del sol de marzo en un entorno verde y relajado.





Si sos de los que todavía sienten un cosquilleo cuando la púa toca el surco, o simplemente querés pasar un domingo distinto apoyando la movida cultural local, no hay mucho que pensar.