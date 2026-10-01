El Sarmiento paralizará todos sus trenes 4 días seguidos en octubre

La Línea Sarmiento, una de las arterias ferroviarias más críticas y de mayor tránsito en la región metropolitana de Buenos Aires, suspenderá la totalidad de sus servicios durante cuatro jornadas consecutivas a mediados de octubre.



Esta medida ha sido confirmada a través de un comunicado de servicio oficial emitido por Trenes Argentinos Operaciones, bajo la órbita de la Secretaría de Transporte del Ministerio de Economía de la Nación. El objetivo central de esta paralización sin precedentes recientes es permitir un despliegue masivo de obras de infraestructura y mantenimiento preventivo que requieren, inevitablemente, un cese total de la circulación de formaciones.



El documento, fechado el 1 de octubre de 2026 en la localidad de Castelar y firmado por Jonathan Medina de la Subgerencia Transporte de la Línea Sarmiento, detalla los alcances de la interrupción. La decisión impactará de lleno en la rutina de cientos de miles de usuarios que dependen diariamente de esta traza para conectar la zona oeste del conurbano bonaerense con la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Parálisis total: Fechas y servicios afectados

El esquema de suspensión operativa es absoluto y transversal a todos los servicios de la línea. Según especifica el comunicado oficial, "los días 10, 11, 12 y 13 de OCTUBRE NO HABRÁ SERVICIO DE TRENES en TODOS LOS RAMALES DE LA LÍNEA SARMIENTO". Esto abarca desde las primeras horas del sábado 10 hasta la finalización del martes 13 de octubre, lo que configura un bloque de 96 horas de inactividad ferroviaria ininterrumpida. Es importante considerar que el feriado de ese fin de semana llega hasta el lunes 12. EL martes 13 es día laborable.



El impacto no se limitará únicamente a los servicios metropolitanos de pasajeros. El documento gubernamental también hace una mención explícita a los recorridos de mayor extensión. En este sentido, se informa que el Tren de Larga Distancia y el servicio Diferencial permanecerán sin operaciones durante los días lunes 12 y martes 13 de octubre.



Guía Interactiva para el Pasajero

Para aportar dinamismo y previsibilidad a los usuarios ante este corte de servicio de gran escala, presentamos este segmento interactivo de preguntas y respuestas para planificar sus viajes del 10 al 13 de octubre:

¿Habrá servicio de trenes cortos entre estaciones? No. El comunicado es concluyente al afirmar que "NO HABRÁ SERVICIO DE TRENES en TODOS LOS RAMALES". Esto significa que ninguna formación, ni eléctrica ni diésel, circulará por las vías del Sarmiento durante esas fechas.



¿Qué alternativas de transporte existen?



Aunque la empresa no ha oficializado aún un cronograma de micros de contingencia, los usuarios deberán recurrir a las líneas de colectivos de jurisdicción nacional y provincial que circulan paralelas a las vías de la Línea Sarmiento (como las líneas 136, 153, 163, entre otras) o empalmar con la Línea San Martín en la zona norte y la Línea Belgrano Sur para quienes residen en el corredor matancero. Se recomienda prever tiempos de viaje significativamente mayores.



¿Cuándo se reanudará el servicio de los trenes de larga distancia? Los servicios de Larga Distancia y Diferencial, que tienen su circulación interrumpida específicamente los días lunes 12 y martes 13, retomarán sus frecuencias y cronogramas habituales a partir del miércoles 14 de octubre.



