"Ellas filman": El ciclo de cine dirigido por mujeres inicia en Haedo

Este viernes 27 de febrero a las 20 comienza el ciclo "Ellas filman", una propuesta del espacio cultural Casa Brida y Morgana de Haedo que busca acercar a los vecinos y las vecinas los proyectos audiovisuales de distintas directoras de cine.





El lugar de encuentro del oeste nació a mediados del año pasado y se presenta como un espacio creativo, cultural, vegano y respetuoso que apuesta a la autogestión, el arte, la comida y las ganas de compartir en comunidad.





Dentro de sus actividades, la Casa Brida y Morgana de Haedo brinda talleres abiertos a la comunidad que abarcan diversos rubros, como panadería, comida vegana y sin TACC y encuentros de cerámica.





Además, el espacio cultural realiza proyecciones de films para fomentar el debate y la discusión sobre temas presentes en la agenda cultural y social. En ese marco, surge el ciclo "Ellas filman", que dará inicio este fin de semana con la proyección de "La increíble y verdadera historia de dos mujeres enamoradas" de la directora Maria Maggenti.





"Elegimos esta película para cerrar febrero, el mes del amor, con una historia tierna y necesaria y para seguir abriendo espacio a directoras que narran desde una mirada propia", comentaron desde Casa Brida y Morgana respecto del film.





Estrenada en 1995, "La increíble y verdadera historia de dos mujeres enamoradas" de Maggenti presenta la relación de Randy y Evie, dos adolescentes de mundos muy distintos que se enamoran y atraviesan juntas el descubrimiento del deseo, la identidad y las diferencias de clase.





La cita para disfrutar de la película y formar parte de un debate actual y cultural es este viernes 27 de febrero a las 20 en Casa Brida y Morgana en Haedo. La entrada tiene un valor de $3.000 y se reserva por mensaje privado.