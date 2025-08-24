Empate amargo en Gerli

El Verde ganaba 1 a 0 con gol de Centurión, pero un blooper de Jorge Luque, El Porvenir empató el encuentro. Con este resultado, Ituzaingó sigue liderando la Zona A, y en la próxima fecha, recibirá a J.J.Urquiza.



En su visita a Zona Sur, el León rescató un punto y dejó pasar la oportunidad de alejar la ventaja en la tabla.



La primera parte fue muy floja con un párrafo aparte, al estado del campo de juego que se mostró desastroso, donde se hizo difícil dominar el balón.



En la segunda mitad, asomó algo de fútbol, el León se adelantó a los 16 minutos, Alcides Miranda Moreira tuvo una chance clara para abrir el marcador, pero Ituzaingó iba a tener revancha a los 25 minutos, a través de Giovanni Centurión, que empujó la pelota hacia la red.



Cuando parecía que la victoria se avecinaba para los dirigidos por Matías De Cicco, una desgraciada reacción del arquero Jorge Luque, permitió a Ríos, con un remate desde afuera del área que se le escapó de las manos, y fue el tanto del empate que cerró el resultado final.

De esta forma, Ituzaingó rescató un punto con sabor a poco, aunque sigue siendo el único puntero de la Zona A de la Primera C, con 42 puntos.



En la próxima fecha, el Verde recibirá a J.J.Urquiza, otro con aspiraciones en el Torneo Clausura el viernes 29 de agosto a las 20:05 hs, sabiendo que si Ituzaingó gana en el Sacaan, quedaría cerca de jugar la final del Campeonato, buscando volver a la Primera B Metropolitana.