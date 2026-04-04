Ituzaingó cayó en el Sacaan y profundizó su crisis futbolística

Perdió ante Argentino de Merlo por 1 a 0 y hace nueve fechas que no puede conseguir su primera victoria en el Campeonato. Ahora, se viene el clásico ante el Deportivo Merlo, en el Parque San Martín.



Bajo una tarde-noche húmeda y muy lluviosa, se enfrentaron por la fecha 9 del Torneo de la Primera B Metropolitana, el “Verde” y la “Academia” merlense, donde el León necesitaba conseguir su primer triunfo.



El primer tiempo fue muy parejo para ambos equipos, donde Ituzaingó tuvo la primera situación a los 9’ a través de un remate de Francesco Celeste que recibió un centro desde la izquierda, y se fue por arriba del travesaño.



Hasta que, a falta de dos minutos para el cierre del primer tiempo, Nahuel Sica, a los 43 minutos, tomó el rebote desde afuera del área, y con un zurdazo, decretó el único tanto del partido.



Sin embargo, en la parte complementaria, el Verde salió decidido a buscar el empate, pero faltó claridad a la hora de definir. En el minuto 11, Matías Campusano, de cabeza, la mandó por arriba del travesaño.



No obstante, este encuentro tuvo dos invitados que no faltaron a la cita: la lluvia y la tormenta eléctrica.



Tal es así que, a los 34 minutos, el árbitro Ariel Cruz tuvo que parar el partido, debido a una tormenta eléctrica que cayó en el campo de juego, y fue demorado doce minutos.



A pesar de la reanudación, Ituzaingó fue con amor propio a conseguir la igualdad, pero se quedó con las manos vacías.

De esta manera, el Verde sigue en caída libre y hace nueve partidos que no gana. Panorama complicado para los dirigidos por Guillermo Szeszurak, que deberá levantar el timón para salir del último puesto de la tabla de posiciones.



Ahora, el León deberá levantar cabeza urgentemente, y pensar en el próximo partido que se avecina, y es nada más y nada menos, que, ante Deportivo Merlo, en el Parque San Martín, en día y horario a confirmar, en una nueva edición del “Clásico del Oeste”, buscando conseguir su primer triunfo en el Campeonato.