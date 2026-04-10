Encontraron muerta a Maitena, la adolescente desaparecida en Merlo

La búsqueda desesperada de Maitena Garofalo, la adolescente de 14 años que desapareció el pasado miércoles tras salir hacia su escuela en Merlo, culminó este jueves con un desenlace trágico. Fuentes oficiales confirmaron el hallazgo del cuerpo de la menor, quien fue encontrada ahorcada en la localidad bonaerense de General Las Heras, luego de que el rastro de su tarjeta SUBE alertara a los investigadores sobre su paradero final.

El recorrido del misterio

El hecho comenzó la mañana del miércoles, cuando Maitena caminó hacia su colegio acompañada por su hermana mayor. Según los testimonios recabados, la joven se quedó conversando con compañeras en la puerta del establecimiento, pero nunca ingresó a clases. Al mediodía, cuando su madre fue a retirarla, la ausencia de la menor activó las alarmas.



La investigación, liderada por el fiscal Nicolás Filippini de la UFI N°8 de Morón, permitió reconstruir parte del trayecto gracias a las cámaras de seguridad. A las 8:20 del miércoles, fue vista caminando sola hacia el Hospital Héroes de Malvinas. Posteriormente, los datos de la tarjeta SUBE confirmaron que Morena abordó un tren a las 9:15 y descendió en la estación de General Las Heras a las 10:00, siendo este el último movimiento registrado.

Pistas digitales y presunta inducción

Un dato clave en el caso fue el hallazgo del teléfono celular de Morena en su domicilio, un comportamiento inusual según su familia. Tras el peritaje del dispositivo y otros elementos tecnológicos, surgió una hipótesis alarmante que la madre de la víctima compartió con la comunidad educativa:





"Descubrimos que gente con nombres ficticios indujo a que Morena se fuera en forma voluntaria. Son números extranjeros de países limítrofes. Creemos que la tenían escondida con fines de sacarla del país", alertó la mujer antes del hallazgo.



Investigación en curso

Pese a que la joven llevaba consigo 40.000 pesos en efectivo, no tenía antecedentes de ausencias prolongadas ni conflictos que sugirieran una fuga por voluntad propia sin influencias externas. Los peritos trabajan ahora en la escena del hallazgo para determinar si existió participación de terceros en el deceso o si se trató de una consecuencia del acoso digital denunciado.