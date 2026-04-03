La "Caravana por la Memoria" de zona oeste ya tiene nueva fecha

Como desde hace más de 17 años, las calles del oeste del conurbano bonaerense volverán a ser el escenario de la ya conocida "Caravana por la Memoria". Luego de una reprogramación, debido a condiciones climáticas que afectaron la zona durante los últimos fines de semana, los diferentes organismos de derechos humanos que habitan y militan el territorio confirmaron que la jornada de reflexión, homenaje y visibilización se llevará a cabo el sábado 11 de abril.



El objetivo de esta tradicional movilización regional se mantiene inalterable frente al paso del tiempo: reivindicar la memoria de los 30.000 detenidos-desaparecidos, gritar bien fuerte "Nunca Más" y dejar en evidencia las huellas del plan sistemático que la última dictadura civico-militar desplegó en los diferentes barrios de zona oeste. "Convocamos a sumarse a la Caravana 2026 en los diferentes puntos de encuentro", expresaron los organismos a través de sus redes sociales.





Para entender la importancia de esta caravana, es fundamental repasar la historia de nuestra región. Durante los años más oscuros del país, el territorio comprendido por los actuales partidos de Morón, Ituzaingó, Hurlingham, Merlo y Moreno formó parte del circuito represivo conocido como Subzona 16, el cual operaba bajo el mando estricto de la Fuerza Aérea.



En esta porción del conurbano funcionaron diversos Centros Clandestinos de Detención Tortura y Exterminio (CCDTyE). Hoy, muchos de ellos han sido recuperados y son emblemas de la memoria, tales como el predio de la Mansión Seré, El Chalet del Hospital Posadas o el Grupo 1 de Vigilancia Aérea. La caravana busca recorrer estos mismos espacios, además de hacer postas en diversas comisarías locales que fueron escenario y engranaje de los operativos represivos.

Uno por uno: el recorrido y los horarios de esta edición de la Caravana por la Memoria





La marcha iniciará a primera hora de la mañana en Moreno, atravesará localidades clave de Merlo, Ituzaingó y Hurlingham, y culminará por la tarde con un emotivo acto de cierre en la Mansión Seré de Castelar. Este es el cronograma oficial para quienes deseen sumarse en los distintos tramos:



