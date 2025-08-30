Encuentro Coral en la Catedral: Este fin de semana se realizará el evento lírico en Morón

Este sábado 30 de agosto a las 20, la Catedral de Morón será la sede de un espectáculo lírico que reunirá al Coro de Cámara del Municipio y al Coro de Mujeres del distrito con un repertorio para todos los gustos.





El evento, que tendrá lugar en la iglesia moronense ubicada en Buen Viaje al 929, promete "un despliegue de voces únicas" que estarán guiadas por grandes maestros y maestras de la música.





En el caso del Coro de Cámara de Morón, dependiente de la Subsecretaría de Políticas Culturales del distrito, los y las integrantes del proyecto están bajo la dirección del maestro Guillermo Tesone, quien se supo desempeñar además como Director a cargo del Coro Nacional de Música Argentina (CoNaMa).





Dentro de su amplia trayectoria, el Coro de Cámara de Morón ha realizado diversas giras y conciertos internacionales, llevando las voces de nuestro país a sitios como Brasil, Normandía, Francia, entre otros países.





Por su parte, el Coro de Mujeres del Municipio de Morón cuenta con la dirección de Roxana Muñoz y la asistencia en la preparación vocal de María Eugenia de la Rosa.





La agrupación coral moronense fue creada en el marco de la Escuela Coral de Morón en 1976. En todos estos años de trayectoria, ha realizado giras y conciertos por el interior del país y también concursó en certámenes internacionales, en los que obtuvo importantes premiaciones.





En 2016, luego del retiro de su fundador, Edgardo Lettieri, tomó la dirección del Coro de Mujeres del Municipio de Morón la corista, directora y docente mendocina formada en la Universidad Nacional de Cuyo, Roxana Muñoz, dando comienzo a una nueva etapa con la refundación del grupo.





Durante este fin de semana, la agrupación coral femenina se presentará en la Catedral de Morón (Buen Viaje 929) junto al Coro de Cámara del Municipio el 30 de agosto a las 20.