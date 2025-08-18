Es de Ituzaingó y busca representar al país en un torneo con sede en Colombia

"Mi nombre es Soledad Arena, tengo 27 años, soy freestyler profesional y quiero viajar al torneo latinoamericano de Freestyle Fútbol para representar a Argentina en Colombia", expresó la talentosa vecina de Ituzaingó en un video que posteo en sus redes sociales. Es importante recordar que Soledad ya tiene una larga trayectoria, a pesar de su juventud, ya que la misma comenzó a demostrar su increíble habilidad con la pelota hace ya unos cuantos años en diferentes lugares como trenes, plazas, calles, etc.



Dicho torneo se desarrollará del 24 al 28 de septiembre en la ciudad de Medellín (Colombia) y es por esta razón que Soledad ha decidido realizar una rifa, de la cual se puede participar a través de sus redes sociales, para cubrir los costos de la inscripción a este evento. "Estoy haciendo esta rifa solidaria, para los que me quieran ayudar a viajar y cumplir este sueño", señaló la protagonista de esta historia que cuenta con más de 110.000 seguidores en Instagram y 43.300 en Tik Tok.





En total son más de 30 productos de la marca Umbro lo que se estará sorteando, por lo cual "va a haber muchos ganadores", destacó Soledad Arena en su video. Los premios en cuestión van desde gorras, botineros, mochilas, medias de fútbol, remeras y pelotas de fútbol; mientras que el valor de las rifas -de las cuales habrá un total de 220- será de $6.000 pesos cada una.



Resulta interesante remarcar que Soledad Arena, quien supo conquistar el tercer puesto en el Latino Show Flow 2023, busca constantemente mejorar sus performances y presentaciones en estas competencias. Es normal encontrarla en la Plaza 20 de Febrero (Ituzaingó), en el Parque Lineal (Haedo) o en la Plaza Del Libertador Gral. San Martín (Morón) perfeccionándose e interactuando con los transeúntes que se quedan observando su característica habilidad para hacer danzar la pelota.



En este sentido es importante destacar que el Campeonato Sudamericano de Futbol Freestyle, el cual se desarrollará del 24 al 28 de septiembre en Medellín (Colombia), funcionará como instancia clasificatoria para el campeonato mundial. "Los ocho mejores freestylers del evento, cuatro mujeres y cuatro hombres, se ganarán el derecho de representar al continente en la Final Mundial de este año", resaltaron desde la organización.