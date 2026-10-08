Escuela Waldorf Raíces: Una mirada educativa diferente en el corazón de Parque Leloir

En un mundo cada vez más acelerado y digital, muchas familias de Ituzaingó y sus alrededores encontraron una manera distinta de acompañar la infancia. Una educación que no busca formar profesionales, sino formar personas capaces de pensar por sí mismas, conscientes de su entorno y soberanas de su propia vida.



La pedagogía Waldorf nació en Alemania en 1919, de la mano del filósofo y pensador Rudolf Steiner. Su propuesta pedagógica se inspira en la antroposofía, una mirada sobre el ser humano que contempla de manera integral sus dimensiones física, emocional, intelectual y espiritual.



La primera escuela Waldorf surgió a partir de una iniciativa de Emil y Berta Molt, propietarios de la fábrica de cigarrillos Waldorf-Astoria. Con un fuerte compromiso social, impulsaron una escuela destinada a brindar una educación integral y accesible a los hijos de los trabajadores de la fábrica.



Con el tiempo, aquella primera experiencia trascendió sus orígenes y se extendió por distintos países. Así, el nombre de una fábrica terminó dando identidad a una pedagogía que hoy forma parte de una comunidad educativa presente en todo el mundo.



La escuela ofrece jardín y educación primaria en dos sedes vecinas en Parque Leloir. En el marco de la normativa vigente y bajo la supervisión de la DIEGEP, aborda los contenidos establecidos por el Ministerio de Educación a través de una propuesta que integra la experimentación personal, el arte, la música y el respeto por los ritmos evolutivos de cada etapa.

Comunidad y Economía Fraterna

Raíces no tiene un dueño: es una Asociación Civil autogestionada por las familias y guiada pedagógicamente por su equipo docente.



Nuestra forma de organizarnos se inspira en el principio de economía fraterna, entendiendo que el sostenimiento de la escuela es una responsabilidad compartida.



Cada familia participa activamente en la vida de Raíces, aportando al sostenimiento económico, administrativo y comunitario de la institución. Dentro de un marco de acuerdos y criterios comunes, cada familia asume su aporte mensual de manera consciente, responsable y solidaria, entendiendo que sostener Raíces es una tarea compartida. No es solo un lugar al que elegimos llevar a nuestros hijos: es un proyecto que construimos y sostenemos entre todos.



En la pedagogía Waldorf, la economía fraterna se refiere a un enfoque económico y social basado en los principios de solidaridad, cooperación y responsabilidad compartida. Este concepto se aplica tanto a la gestión de las escuelas Waldorf como a la forma en que se aborda la economía en general, buscando promover relaciones justas y equitativas en contraste con los sistemas basados en la competencia y el lucro. Se enfoca en construir comunidades y redes que fomenten la colaboración, la reciprocidad y el cuidado mutuo, priorizando el bienestar colectivo y el desarrollo integral de todas las personas involucradas por encima del beneficio individual.



En el contexto específico de las escuelas Waldorf, esto implica la participación activa de los padres, maestros y miembros de la comunidad en la gestión y sostenibilidad financiera de la institución. Se fomenta la transparencia y la toma de decisiones basada en el consenso, buscando siempre el equilibrio delicado y necesario entre las necesidades económicas y los valores educativos.

Pilares de la Propuesta

Recorrer la cotidianeidad de Raíces revela los pilares que marcan la diferencia:



• Salas integradas en el Nivel Inicial: La convivencia de niños de distintas edades permite que los más pequeños aprendan a través de la observación y la imitación, mientras los mayores desarrollan naturalmente el cuidado, la colaboración y el sentido de comunidad.



• Continuidad pedagógica: La misma maestra acompaña al grupo a lo largo de todo el jardín, y una nueva docente lo hace durante la primaria, construyendo un vínculo de confianza sólido y profundo.



• El entorno y los materiales: Los espacios están pensados para ofrecer un ambiente sereno, cálido y cuidado, donde predominan materiales nobles, naturales y sencillos. La madera, la lana, el algodón, el lino, la seda, la cera de abejas, la arcilla, las piedras, las semillas y otros elementos de la naturaleza acercan a los niños a diferentes texturas, temperaturas, formas y aromas.



La ausencia de pantallas, plásticos y estímulos comerciales en el entorno cotidiano favorece una experiencia más simple y abierta, que invita al juego libre, la exploración, la imaginación y el encuentro con los sentidos.



• Arte, carpintería y música : El aprendizaje se enriquece a través de la experiencia y el hacer. Las ciencias y las matemáticas se abordan desde experiencias concretas vinculadas con la carpintería, el modelado, la pintura y las labores. El arte y la música acompañan todo el recorrido escolar, ofreciendo distintas formas de expresión y conocimiento. A lo largo de las distintas etapas, los estudiantes tienen la posibilidad de acercarse a instrumentos como la lira, el violín y el piano.



• Equipo pedagógico : Junto a las maestras de grado y las preceptoras, el equipo se nutre de docentes de las distintas áreas que desarrollan propuestas de educación física, música, labores, arte y euritmia; acompañando el desarrollo integral en cada etapa.



Para mamás y papás, formar parte de esta propuesta implica también un camino de desarrollo personal, de integración de valores y de construcción de una comunidad viva que camina al ritmo de las infancias de hoy, que serán los adultos del mañana.

Una puerta abierta a la comunidad

Para quienes quieran conocer la institución, participar de las charlas informativas o acercarse a los eventos abiertos a la comunidad, la escuela pone a disposición sus canales de comunicación.



Instagram: @escuelawaldorfraices



Mail: hola@escuelawaldorfraices.com.ar.