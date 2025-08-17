Este es el camino del Verde hacia la final por el ascenso

El Campeonato de la Primera C entra en su recta final, y faltando cuatro fechas para el cierre de la segunda rueda, Ituzaingó depende de si mismo para jugar la final por el ascenso a la Primera B Metropolitana. En esta nota te contamos todos los detalles.



Luego de la gran victoria ante Defensores de Cambaceres el viernes pasado por 1 a 0 en el Carlos Sacaan, el Verde sigue liderando la Zona A con 41 unidades, dado que ayer, Central Córdoba (38 unidades) venció a Puerto Nuevo en Campana por 2-1, y quedó a tres puntos del único lider, mientras que Berazateguí (37 unidades) goleó a Leandro N. Alem por 5 a 1, y quedó a cuatro unidades del León.



Ahora bien, en la próxima fecha, Ituzaingó tendrá que jugar ante El Porvenir en Gerli, en día y horario a confirmar, sabiendo que si gana, quedará a un paso de jugar la final del Campeonato.



CÓMO SE CLASIFICA ITUZAINGÓ A LA FINAL DEL CAMPEONATO

Con todos los resultados que se dio este fin de semana, el Verde depende de si mismo para tratar de conseguir nuevamente el ascenso a la Primera B Metropolitana.

Tiene que derrotar al "Porve" en Gerli, y luego esperar un traspié de Berazategui ante Cambaceres en Ensenada, ya que la fecha que viene, Central Córdoba de Rosario quedará libre.

De ganar Ituzaingó en condición de visitante, quedaría con 44 puntos, y le sacaría siete puntos a Bera, siempre y cuando no gane su encuentro.



Mientras que en la fecha 23, el Verde recibirá de local a J.J.Urquiza, otro equipo que pelea por llegar a la final del Campeonato.



Si el León derrota al equipo de Loma Hermosa, se clasificaría a la final del Campeonato, porque le sacaría más ventaja a Central Córdoba de Rosario y a Berazategui, sus máximos perseguidores del Torneo Clausura.



Luego en las últimas dos fechas, el Verde tendrá que enfrentar a Múñiz, en Juventud Unida y cierra el Campeonato ante Claypole, en el Estadio Carlos Sacaan.