Estudiantes de la UTN de Haedo son tetracampeones de robótica y disputarán un torneo mundial en Rumania

Dos hermanos vecinos de Bella Vista y estudiantes de la carrera de Ingeniería Electrónica en la UTN de Haedo se posicionaron en lo más alto de la robótica internacional. Se trata de Agustín Jacod, de 22 años, y Francisco Jacod, de 19, quienes ya cuentan con cuatro títulos en la categoría sumo de batallas de robots. Actualmente, la dupla se prepara para viajar a Rumania y disputar el certamen RoboChallenge 2026, una cita internacional donde se medirán frente a competidores de más de 27 países.



La modalidad de lucha que dominan es técnica y autónoma. Según explicaron los jóvenes, ""Dos robots compiten uno contra uno dentro de una cancha circular («doyo») de fondo negro con borde blanco. El objetivo es utilizar sensores, motores y estrategias para empujar al rival fuera del área; el primer robot que sale de la cancha pierde"". En este sentido, remarcaron el funcionamiento independiente de las unidades: ""Todo es autónomo, cada robot detecta bordes, rivales y ejecuta movimientos complejos para imponerse"".

Origen de la vocación y el trabajo con insumos locales

El interés por la disciplina arrancó en el ámbito escolar de la zona oeste. Agustín Jacod encontró su pasión en 2019 tras construir un prototipo para el trabajo de fin de año en el Instituto Cardenal Stepinac, ubicado en Hurlingham. Por su parte, su hermano Francisco Jacod empezó su trayectoria durante la pandemia mediante torneos en formato virtual.



Con el paso del tiempo, desarrollaron sus propios robots en distintas escalas, incluyendo versiones mini-sumo y modelos diseñados para seguir líneas en circuitos eléctricos. Al respecto, Agustín Jacod señaló: ""Ver cómo los circuitos analógicos, digitales y la programación cobran vida en prototipos reales, además del desafío que representa la constante evolución, estrategia y desarrollo de los robots tras cada combate es apasionante"".



Un aspecto que destacó a estos hermanos en la escena internacional fue la capacidad para resolver la falta de recursos técnicos. ""Adquirir partes y material didáctico en Argentina nunca fue sencillo, entonces tuvimos que ingeniárnosla, modificar componentes y hasta utilizar alternativas locales. Eso llamó la atención de los jueces en varias competencias"", precisaron.

Trayectoria internacional y el viaje a Rumania

La carrera internacional de los hermanos incluyó un primer y segundo puesto en Ecuador durante 2023, logros a los que sumaron el primer lugar en Brasil en 2025. Esos triunfos les permitieron clasificar al All Japan Robot Sumo Tournament en Japón, donde alcanzaron las instancias de cuartos de final utilizando prototipos autónomos bautizados "Flag" y "Falcon Heavy".





