Estudiantes de Merlo recibieron capacitación gratuita sobre educación financiera

Estudiantes de los programas CENS y FinEs formaron parte de una jornada de capacitación gratuita sobre educación financiera realizada en la sede del Honorable Concejo Deliberante de Merlo. La iniciativa, impulsada desde el Gobierno Municipal, buscó brindar herramientas prácticas destinadas a optimizar la administración de la economía personal y familiar de los vecinos que se encuentran cursando sus estudios en el distrito de Merlo.



Durante el encuentro se llevaron a cabo diversas actividades grupales enfocadas en resaltar la trascendencia de la planificación y la organización financiera dentro de la economía cotidiana. La propuesta apuntó a que los jóvenes y adultos participantes incorporen criterios de manejo de recursos, ordenamiento de gastos y herramientas básicas para la gestión económica de todos los días.

Presencia de autoridades locales en el Concejo Deliberante

La jornada contó con el acompañamiento y la participación de distintas autoridades del ámbito legislativo y educativo municipal y distrital. Entre los presentes estuvieron la concejal Mónica Bentancour; el subsecretario de Educación del distrito, Rafael Díaz; y el inspector jefe distrital, Hugo Rosá.



Asimismo, acompañaron la actividad los directores de Educación de Jóvenes Adultos y Adultos Mayores, Mariano González y Mónica Chazarreta, quienes destacaron la importancia de acercar estos conocimientos a la comunidad estudiantil de los centros educativos locales.

Políticas públicas de apoyo a la formación de adultos

Esta capacitación gratuita fue posible gracias al desarrollo de las políticas públicas que promueve la gestión local a través del Municipio de Merlo. Estas medidas están orientadas a acompañar y fortalecer de manera integral la trayectoria educativa y la formación académica de jóvenes y adultos dentro del partido.



Desde el ejecutivo municipal recalcaron que este tipo de espacios formativos complementan los planes de estudio tradicionales, ofreciendo recursos aplicables de forma directa al bienestar y a la toma de decisiones económicas de cada uno de los vecinos asistentes.

Para aquellos vecinos e instituciones interesadas en obtener más datos o realizar consultas sobre este y otros programas formativos, la Subsecretaría de Educación del distrito cuenta con atención al público en su sede ubicada en Juncal 588, esquina Riobamba. Además, se encuentra habilitada la línea telefónica (0220) 483-6081 para efectuar consultas directas.