Explociones e incendio en un depósito de garrafas en Merlo

Un voraz incendio desatado la madrugada de este miércoles en un depósito de garrafas de Mariano Acosta, partido de Merlo, provocó múltiples explosiones y la autoevacuación de decenas de vecinos. El siniestro, originado por causas que aún se investigan, dejó un saldo de tres personas heridas y cuantiosos daños materiales en las viviendas linderas debido a la voladura de cilindros de gas.

[AHORA] Explosión e incendio en un depósito de garrafas en Mariano Acosta. pic.twitter.com/vwvu1o7Rqr — Merlo Real (@Merlo_Real) March 25, 2026

Pánico y detonaciones en el barrio

El fuego comenzó en un establecimiento ubicado sobre la calle Constituyentes, entre Bustillo y Colombres. Según el relato de los testigos, la situación escaló rápidamente cuando las llamas alcanzaron las unidades de almacenamiento, transformando el depósito en una zona de guerra. "Se sintió una explosión, después otra y otra; las detonaciones hacían temblar los vidrios a 150 metros", describió el director del Ecoparque Ambiental de la zona.



La magnitud del evento obligó a las familias cercanas a abandonar sus hogares de manera inmediata ante el riesgo de que los proyectiles ígneos impactaran en sus propiedades. Imágenes capturadas por residentes muestran columnas de fuego de gran altura y el sonido incesante de los estallidos que marcaron la jornada.

Operativo de emergencia y heridos

Sergio Ravelli, director de Defensa Civil de Merlo, confirmó que el operativo contó con la intervención de siete dotaciones de bomberos, personal de sanidad y efectivos de seguridad. El funcionario informó que, tras horas de combate contra las llamas, la situación se encuentra controlada, aunque las tareas de enfriamiento persistirán durante el resto del día.



Respecto a los afectados, Ravelli detalló:





"Hay tres personas heridas que fueron trasladadas a centros de salud de la zona para recibir atención médica por quemaduras y lesiones vinculadas a la onda expansiva".

Antecedentes y daños materiales

No es la primera vez que la comunidad de Mariano Acosta expresa preocupación por la seguridad en zonas residenciales con acopio de materiales inflamables. En esta ocasión, la vecina Verónica señaló a los medios que las pérdidas materiales son totales en los terrenos adyacentes: "Volaron garrafas y destrozaron techos", lamentó. El protocolo de emergencia incluyó el corte total de las calles aledañas para facilitar el trabajo de los peritos, quienes determinarán el origen exacto de la falla.

Siguen las explosiones en el depósito de garrafas ubicado en Cassaux y Constituyentes, Mariano Acosta😱 pic.twitter.com/8cs0MzNjg4 — Merlo Real (@Merlo_Real) March 25, 2026