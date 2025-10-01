Explosión en Ituzaingó: un hombre sufrió quemaduras tras estallar una garrafa en su casa

Una potente explosión sorprendió a los vecinos del barrio Santos Vega, en Ituzaingó, durante la madrugada de este lunes. El estallido, que habría sido causado por una garrafa, dejó a un hombre de 50 años herido con quemaduras y derivado al Hospital Posadas.



A las 3 de la madrugada de este lunes 29 de septiembre, una fuerte explosión en una vivienda ubicada en Miguel Camino y El Chacho, barrio Santos Vega, sacudió a los vecinos de la zona.



Tres personas que se encontraban conversando en la vereda presenciaron el estallido. Primero se alejaron por precaución, pero luego se acercaron para verificar qué ocurría.

Tras el aviso al 911, Bomberos Voluntarios de Ituzaingó lograron controlar el fuego y realizaron las primeras pericias.



Según informaron fuentes judiciales a La Ciudad, el dueño de la casa, un hombre de 50 años, declaró que la explosión habría sido provocada por una garrafa.



Una ambulancia lo trasladó al Hospital Posadas con quemaduras de primer grado. La investigación quedó a cargo de la UFI N°1 de Ituzaingó, que deberá confirmar si hubo algo más detrás del siniestro.