Explotó una caldera en una clínica de Mariano Acosta y evacuaron a 40 pacientes

Un importante operativo de emergencia se desplegó en la localidad de Mariano Acosta, partido de Merlo, tras la explosión de una caldera dentro de la Clínica Figueroa Paredes. El siniestro provocó un incendio en el primer piso del centro médico y obligó a la evacuación preventiva de 40 pacientes que se encontraban internados en el lugar. Afortunadamente, no se registraron víctimas fatales ni heridos de gravedad directa por las llamas.



El hecho ocurrió este martes en el edificio sanitario ubicado sobre la calle Tres Sargentos al 500. Según informaron fuentes oficiales, la detonación del artefacto desató un foco ígneo en la planta alta del inmueble, lo que generó momentos de tensión entre el personal de salud y las personas alojadas. Tras un llamado al 911, de inmediato acudieron al lugar efectivos policiales, varias dotaciones de Bomberos y personal médico de emergencia para controlar la contingencia.

Evacuación y traslados preventivos

Ante la propagación del humo y el peligro latente, los equipos de rescate implementaron rápidamente el protocolo de seguridad y procedieron a evacuar a los 40 pacientes hacia el sector de consultorios externos del propio establecimiento. La maniobra permitió resguardar a las personas internadas mientras los bomberos trabajaban activamente en la sofocación del fuego y la ventilación de los ambientes afectados.

Durante las tareas de asistencia, cinco de los pacientes evacuados debieron ser derivados de urgencia al Hospital Héroes de Malvinas de Merlo para recibir atención médica especializada debido a una posible intoxicación con monóxido de carbono. De acuerdo con los primeros reportes brindados por las autoridades actuantes, todos estos pacientes ingresaron conscientes y se encuentran fuera de peligro.

En paralelo, los profesionales de la salud dispusieron la derivación de otros pacientes que requerían atención de mayor complejidad. Las autoridades aclararon que estos traslados específicos respondieron estrictamente a las necesidades de sus cuadros clínicos y enfermedades preexistentes, y no a lesiones o afectaciones provocadas por el incendio o el humo generado en la caldera.

Investigación judicial en marcha

Luego de controlar el fuego y asegurar el perímetro de la Clínica Figueroa Paredes, las fuerzas de seguridad y el personal de bomberos dieron inicio a los peritajes correspondientes sobre los restos de la caldera averiada. El objetivo principal de las labores técnicas es precisar la causa exacta del estallido que desencadenó la emergencia en el primer piso.



La causa judicial para determinar las circunstancias que derivaron en la explosión y el posterior foco ígneo quedó a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N.º 3 de Morón.