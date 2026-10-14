Falleció Jorge "Locomotora" Castro: se descompensó en el Bingo de Morón y no pudieron reanimarlo

El mundo del deporte argentino se encuentra de luto tras conocerse la repentina muerte del histórico boxeador Jorge "Locomotora" Castro. El ex campeón del mundo falleció este miércoles tras sufrir una severa descompensación mientras se encontraba en el Bingo de Morón.



El triste episodio ocurrió en la sala de máquinas del establecimiento de juegos de azar ubicado en el centro del distrito. Según la información oficial, Castro se encontraba en el interior del local cuando sufrió una descompensación repentina originada por una fuerte baja de insulina, cuadro directamente relacionado con la diabetes que padecía.



Tras advertir la urgencia de la situación, el encargado del establecimiento dio aviso inmediato a los servicios de emergencia. Minutos después, arribó al lugar un móvil de Ayuda Médica. Sin embargo, pese a la rápida intervención, el médico a cargo del operativo no logró reanimarlo y debió constatar el fallecimiento del exdeportista en el lugar.



A raíz del deceso, se dio intervención al personal de la Comisaría 1ra de Morón, que se hizo presente para preservar el lugar y labrar las actuaciones correspondientes.



La causa quedó en manos de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N° 8 del Departamento Judicial de Morón, que caratuló el expediente de manera preliminar bajo la figura de "averiguación de causales de muerte", un procedimiento de rigor hasta que se completen las pericias médicas formales.