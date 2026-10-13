Ituzaingó: la Provincia inicia trabajos de limpieza en el Arroyo Quiroga

El Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos, mediante la Subsecretaría de Recursos Hídricos, comienza la obra de limpieza y reacondicionamiento del Arroyo Quiroga en Ituzaingó.



Los trabajos comprenden la limpieza del espejo de agua, la remoción de plantas acuáticas y embancamientos, el control de vegetación ribereña, deforestación y acopio de materiales. Para las tareas se utilizó un camión tatú, una excavadora brazo corto, pala cargadora frontal y una retropala.



El esquema de máquina es una herramienta para ejecutar tareas de mantenimiento y adecuación de la infraestructura hidráulica en todo el territorio bonaerense.



En ese sentido, la Provincia realizó la contratación de maquinaria especializada para intervenir en la limpieza y el saneamiento de cursos de agua, la remoción de sedimentos y embancamientos, el perfilado de taludes, la recomposición de terraplenes, la desobstrucción de alcantarillas y otras acciones necesarias para garantizar el correcto escurrimiento y prevenir anegamientos.





El sistema funciona mediante licitaciones que asignan una determinada cantidad de trabajo de distintos tipos de maquinaria en cada una de las zonas hidráulicas de la provincia.



De esta manera, la Subsecretaría de Recursos Hídricos cuenta con excavadoras de brazo corto y largo, retroexcavadoras, palas cargadoras, camiones y otros equipos para dar respuesta de manera ágil a las necesidades de cada región.



Las intervenciones se realizan a partir de solicitudes presentadas por los municipios, que son evaluadas por los equipos técnicos de las Direcciones de Hidráulica para definir la pertinencia de los trabajos, su alcance y la maquinaria necesaria en función de las características de cada curso de agua.