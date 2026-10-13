Insólito en Morón: le mintió a la policía para ocultar un robo y su mamá lo delató

Un operativo preventivo desplegado el pasado 10 de octubre en Morón culminó con un hombre adulto detenido y el recupero de una camioneta robada. El caso, informado este 13 de octubre por la Secretaría de Seguridad del Municipio de Morón, se resolvió de forma insólita luego de que la propia madre del sospechoso desmintiera su coartada frente a los agentes.



La intervención comenzó cuando efectivos del Grupo Táctico Operativo (GTO) de la Comisaría 1ra de Morón intentaron identificar a dos sujetos en la intersección de las calles Padre Castañer y Azul.



Uno de ellos logró escapar rápidamente del lugar, pero su cómplice fue interceptado. Durante la requisa, al demorado se le cayó la llave de un vehículo, y al ser consultado, aseguró que le pertenecía a su padre.



Para verificar la historia, los policías se trasladaron al domicilio del individuo, ubicado en Avellaneda al 2400, en la localidad de Castelar. Allí conersaron con la madre del sospechoso, quien desmintió la versión de su hijo, lo que derivó en su inmediata detención.



A raíz de esto, los efectivos desplegaron un rastrillaje en la zona y lograron hallar una camioneta Fiat Toro negra, a la cual le correspondía la llave incautada.



Al cruzar los datos, confirmaron que el vehículo poseía un pedido de secuestro activo por robo agravado por el uso de arma, originado en la jurisdicción de la Comisaría de Villa Luzuriaga.



Tras el hallazgo, la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N° 20 del Departamento Judicial de La Matanza dispuso que tanto el detenido como el vehículo recuperado y las actuaciones policiales fueran trasladados a su dependencia para continuar con la investigación penal correspondiente.