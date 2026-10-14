Morón celebrará los 75 años de Charly García con un ciclo de cine y música

El Municipio de Morón llevará adelante un ciclo de cine dedicado a celebrar la vida y la trayectoria de Charly García, uno de los máximos referentes de la música argentina. La propuesta "Yo nací para mirar", impulsada por la Subsecretaría de Políticas Culturales del gobierno local, se desarrollará entre el viernes 23 y el domingo 25 de octubre en el Espacio INCAA de Morón en el marco de los homenajes por el cumpleaños del músico.



Durante estas tres jornadas, los vecinos podrán disfrutar de distintas producciones audiovisuales vinculadas con su obra y su historia. Además, la programación incluirá actividades musicales para celebrar el legado de una figura fundamental del rock nacional.



La primera función será le viernes 23 de octubre, a partir de las 20:00hs, con la proyección de "Existir sin vos. Una noche con Charly García" de Alejandro Chomsky. La película propone acercarse al universo del músico y a su particular manera de entender la creación artística. La actividad tendrá lugar en el Espacio INCAA de Morón -que funciona dentro del Teatro Municipal Gregorio de Laferrere, ubicado en Brown y San Martín- el cual cuenta con 133 butacas para los espectadores.





La programación continuará el sábado 24 de octubre con la proyección de "Adiós Sui Generis", la película de Bebe Kamin que registra el histórico recital de despedida del emblemático dúo integrado por Charly García y Nito Mestre. La jornada comenzará a las 20:00hs y contará con la apertura musical del Trío Say No More.



El cierre del ciclo de proyecciones será el domingo 25 de octubre con "Lo que vendrá", el thriller futurista dirigido por Gustavo Mosquera que tiene a Charly García en un papel protagónico. En la película, el músico interpreta a un enfermero muy particular, en una historia que con el paso del tiempo se convirtió en una obra de culto en el cine argentino. De esta manera, las tres películas permitirán acercarse a diferentes momentos y expresiones de la trayectoria de reconocido artista.

Un cierre a pura música: el Festival "Nace una Flor" en el ciclo de homenajes a Charly García





Las actividades no terminarán en la sala de cine. El domingo 25 de octubre también se realizará el Festival "Nace una Flor", previsto para las 16:00hs en el Paseo de las Artes (Av. Rivadavia 18.486). El encuentro contará con la participación de Lucho Planta, Vicky Lina y Por Qué (banda tributo a Serú Girán), mientras que el cierre estará a cargo de la Agrupación Sinfónica de Morón junto a La Manu Fresh.



Con esta programación, Morón se sumará a los homenajes a Charly García mediante una propuesta que reúne cine, música en vivo y actividades al aire libre. El ciclo "Yo nací para mirar" ofrecerá la oportunidad de redescubrir distintas facetas de un artista cuya obra atraviesa generaciones y continúa ocupando un lugar central en la cultura argentina.