La Sala M de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil elevó a $13,25 millones la indemnización que deberá cobrar un vecino de 53 años que fue arrastrado en Ituzaingó por un cable de acero enganchado por un colectivo. El tribunal de alzada incrementó el monto fijado en primera instancia en agosto de 2025 y ratificó que la franquicia del seguro no puede oponerse a la víctima



El hecho ocurrió el 13 de abril de 2018, mientras el peatón aguardaba para cruzar una avenida Al pasar por el lugar, una unidad de transporte público enganchó un cable de acero que estaba suelto en la vía pública. El tensor atrapó la pierna izquierda del hombre, lo arrastró y provocó su caída violenta sobre el asfalto.

Lesiones graves y secuelas permanentes

Como consecuencia directa del impacto, el vecino sufrió politraumatismos y una fractura en la muñeca izquierda que requirió una cirugía de osteosíntesis con colocación de placa y tornillos. Según los peritajes incorporados al expediente judicial, la lesión le dejó secuelas funcionales en el nervio mediano, determinando una incapacidad psicofísica total del 21,6%.

Responsabilidad de la empresa transportista

El damnificado inició una demanda civil contra la empresa propietaria del colectivo, una compañía de telecomunicaciones y una firma contratista. Tanto en primera instancia como en la revisión de la Cámara, el reclamo contra las dos últimas fue rechazado por falta de pruebas sobre la titularidad del cable, por lo que recayó toda la responsabilidad sobre la transportista.



Para fundamentar la condena, la Justicia aplicó los artículos 1757 y 1769 del Código Civil y Comercial, que establecen la responsabilidad objetiva del dueño y del guardián de un vehículo en circulación. Para eximirse, la empresa debía acreditar la culpa de la víctima, de un tercero o un caso fortuito, extremo que no logró probar.

Detalle del monto indemnizatorio

Al revisar el fallo de agosto de 2025 —que había fijado un resarcimiento total de $10,25 millones—, los camaristas de la Sala M de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil elevaron la partida por incapacidad sobreviniente de $5 millones a $8 millones. Asimismo, confirmaron $4 millones por daño moral, $1,2 millones para afrontar un tratamiento psicológico y $50.000 en concepto de gastos médicos y de traslado.



A ese capital se le aplicará un interés del 8% anual desde la fecha del accidente hasta la sentencia de primera instancia de agosto de 2025, y a partir de ese momento regirá la tasa activa del Banco Nación hasta el efectivo pago. La condena alcanza a la aseguradora hasta un límite de cobertura de $30 millones.