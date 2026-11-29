Un equipo de la Universidad Nacional de Moreno (UNM) obtuvo el segundo puesto en el concurso provincial "Innova Campo 2026" tras presentar una herramienta tecnológica orientada al sector agroproductivo. El desarrollo, denominado "UNM-AvIA", consiste en un sistema de monitoreo avícola que combina bioacústica, sensores ambientales e inteligencia artificial para detectar de forma temprana enfermedades y situaciones de estrés en las aves



El grupo de trabajo que representó a la casa de estudios de Moreno está integrado por los estudiantes de la carrera de Ingeniería en Electrónica Catriel Salazar, Juan Ciafardini y Nahuel Bruno, junto a los docentes investigadores Mariano Mercado, quien se desempeñó como director del proyecto, y Marcos Bierzychudek.

Monitoreo tecnológico y detección temprana

La propuesta "UNM-AvIA" fue presentada dentro del eje "Innovación en Avicultura" y logró destacarse ante el jurado por su enfoque interdisciplinario, su potencial de transferencia tecnológica y la posibilidad de ser aplicada en unidades productivas de diferente escala. Esta solución busca fortalecer el monitoreo de la producción avícola y favorecer la detección anticipada de situaciones que puedan afectar la salud y el bienestar animal.



Para lograr dicho objetivo, la herramienta integra el procesamiento digital de señales, el análisis de los sonidos emitidos por las aves y la medición de variables clave del entorno, tales como la temperatura, la humedad y la calidad del aire. Con toda esta información combinada, la tecnología desarrollada por el equipo local busca generar alertas tempranas que faciliten la toma de decisiones en los establecimientos productivos.

Reconocimiento a la innovación provincial

El concurso "Innova Campo" es una iniciativa impulsada por la Comisión de Investigaciones Científicas de la Provincia de Buenos Aires y la empresa Bedson S.A., orientada a promover soluciones tecnológicas innovadoras para la producción animal y la industria sanitaria bonaerense. La convocatoria procura fortalecer la vinculación entre universidades, centros de investigación, empresas y organismos públicos, reconociendo proyectos con impacto territorial.



Durante la jornada final desarrollada el viernes 27 de noviembre, representantes de los equipos finalistas expusieron sus desarrollos ante el jurado evaluador. En el caso de la representación de Moreno, fue el estudiante Nahuel Bruno quien habló en nombre de sus compañeros para presentar los avances de la iniciativa.



Tras las exposiciones, se premió a los tres mejores proyectos de la jornada. El reconocimiento obtenido por "UNM-AvIA" pone en valor el trabajo de los estudiantes y reafirma el compromiso de la Universidad Nacional de Moreno con la formación, la investigación aplicada y el desarrollo de soluciones adaptadas a las necesidades del territorio y del sector productivo.